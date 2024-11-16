Ви будете вражені: де у Києві можна побачити НЛО (фото)

Унікальне архітектурне рішення

Одна з найцікавіших та загадкових споруд Києва – це "літаюча тарілка" на Либідській. Цей амбітний проект був реалізований у далеких 1970-х роках, проте він досі вражає уяву та яскраво вирізняється на тлі типової столичної забудови.

"Літаюча тарілка" – це неймовірна спадщина модернізму та амбітний проект Флоріана Юр’єва. "Телеграф" розповідає докладніше про цей неймовірний об’єкт і показує, де його можна знайти у Києві.

Історія знаменитої "Літаючої тарілки"

Знаменита "літаюча тарілка" була побудована у Києві в 1971 році, як частина Інституту науково-технічної та економічної інформації. Таке оригінальне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що під будівництво інституту було виділено досить вузький простір.

Таким чином "тарілка" стала додатковою будівлею поверх звичайного, не заважаючи при цьому пішоходам.

Архітектором об’єкту виступив Флоріан Юр’єв, який спроектував вестибюль на станції метро "Хрещатик".

Будівля у формі тарілки – це класичний радянський модернізм, представлений космічним футуризмом. У приміщенні за радянських часів знаходився кінозал із фресками.

"Літаюча тарілка" мала вражати не лише архітектурою, а й акустикою, що дозволяла чути найтонші частоти людського голосу та музичних інструментів.

Цей проект вважався передовим – у будівництві застосовували легкі конструкції та вільне планування, що дозволило "Тарілці" зависнути у просторі.

Проте задум Юр’єва не здійснився повністю. Замість театру будівлю віддали під Інститут науково-технічної інформації, а частину приміщень зайняли архіви КДБ.

Премію за проект Юр’єв поділив між усіма учасниками будівництва, за що навіть потрапив в опалу керівництва та змушений був залишити архітектуру.

У 2012 році будинок інституту було передано Фонду держмайна, який вирішив здати його в оренду, разом з унікальною спорудою. У 2017 році згаданий фонд таки надав будівлю інституту в оренду на 50 років. Орендарем виявився відомий столичний забудовник Вагіф Алієв, який відкрив поряд торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

У 2015 році з’явилися плани будівництва нового торгового центру "Ocean Mall" на місці знесеного холодокомбінату впритул до будівлі, а за деякими планами, поглинаючи її.

Ця новина сколихнула громадськість та активісти виступили проти того, щоб "тарілка" стала частиною торгово-розважального центру. Категорично проти такого концепту виступив і сам архітектор Флоріан Юр’єв. Тоді бізнесмен, який орендує будинок, пообіцяв не робити з архітектурного об’єкту торгового центру.

У липні 2020 року розпочалося відновлення покриття на даху будівлі, а у жовтні Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва.

Варто зазначити, що Віденський Архітектурний центр відносить "тарілку" до визначних європейських архітектурних проектів.

Зараз "Літаюча тарілка" є пам’яткою модернізму, і хоча вона постраждала від комерційних забудов, але все ж таки отримала охоронний статус.

Це яскравий символ минулої доби та приклад того, як прогресивна архітектура долає випробування часом, зберігаючи дух творців.

Де знаходиться "Літаюча тарілка" у Києві

Адреса: вул. Антоновича, 180 (неподалік станції метро "Либідська")

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