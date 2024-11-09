Місце, про яке ви точно не знаєте: де у Києві можна побачити лабораторію алхіміка (фото)

Ця локація виглядає досить таємниче

У Києві є незвичайне атмосферне місце, про яке багато хто навіть не здогадується. Йдеться про першу приватну аптеку в столиці, яку 1728 року відкрив на Подолі німець Йоганн Гейтер.

Згодом у будівлі організували незвичайний музей, експозиція якого налічує понад 50 000 експонатів. Тут представлені унікальні аптечні меблі та посуд, а також цікаві тематичні інсталяції — келія ченця-травника та лабораторія алхіміка.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про це дивовижне місце, яке подарує вам не лише масу яскравих ямоцій, а й допоможе дізнатися багато нового.

Історія першої приватної аптеки у Києві

Аж до XVII століття аптечної справи в Києві не існувало: місто жило без ліків, страждаючи від антисанітарії та тяжких захворювань, а на базарах процвітала торгівля "зіллям", що нерідко призводило до плачевних наслідків.

У 1715 році в місті було створено казенну аптеку, проте вона обслуговувала лише військових і була не доступною для пересічних киян.

І лише 1728 року німець Йоганн Гейтер відкрив на Подолі, між Фролівським і Петропавлівським монастирями, першу партикулярну (приватну) аптеку.

Вона аж до 1770-х років залишалася єдиною приватною аптекою у Києві. Після смерті Гейтера право утримувати аптеку перейшло до його вдови — Ганни Гейтер, яка, у свою чергу, передала це право дворянину зі Східної Пруссії Георгу-Фрідріху Бунге, який навчався аптечної справи в Тільзіті.

Надалі ще не раз змінювалися і власники, і безпосереднє призначення будівлі, яка у різні періоди трансформувалася з аптечно-житлової в житлову, торгову, конторську та навіть будівельну.

І лише у 1970-х роках з першої в Києві приватної аптеки було вирішено створити аптеку-музей. У 1983 році в цьому приміщенні почалася реставрація, а відкриття самого музею відбулося 1986 року.

Маловідомі факти

Цікаво, що на той час займатися фармацевтичною справою могли виключно чоловіки. По-перше, це було пов’язано з популярним на той час переконанням, що жінка не зможе в точних пропорціях змішати ліки.

А по-друге, робота в аптеці вимагала значних фізичних зусиль для подрібнення лікарських компонентів, а також виготовлення таблеток, які вироблялися під спеціальним пресом.

Цікава фішка музею — це винний льох, де виготовляли вино та лікувальні настоянки, які на той час можна було придбати в аптеці.

Його особливістю є постійна температура, яка тримається незалежно від пори року. Крім вина там настоювали мазі та мікстури.

На той час виготовлення ліків було дорогим задоволенням і таблетки собі могли дозволити лише заможні люди. Для підкреслення свого статусу деякі дами замовляли для пігулок вишукані коробочки з дорогоцінним камінням, які прикріплювали до своїх сукень.

Вартість однієї ексклюзивної таблетки сягала 10 рублів і за ці гроші на той час можна було купити карету!

Також відомо, що у 80-ті роки під підвальними приміщеннями музею, археологами було знайдено підземні печери та чимало цікавих та таємничих артефактів, пов’язаних з історією Подолу.

Однак ці знахідки нібито були приховані від громадськості і ніхто не знає, що насправді там змогли знайти археологи.

Що тут можна побачити

Колекція музею налічує понад 50 000 експонатів – це і аптечні меблі XVIII – XIX століть, і зразки аптечного посуду різних епох, фрагменти рукописів часів Київської Русі, старовинні підручники з медицини та терапії, рецептурні журнали, особисті архівні матеріали київських аптекарів та багато іншого.

Є тут і баночки з парфумами та чорнилом, зубний порошок, різні лікарські препарати як для багатого, так і для бідного покупця, заспиртовані у банках змії, слимаки та краби, з яких колись нібито виготовляли лікарські препарати.

У підземеллі розміщена експозиція, що розповідає про історію становлення медицини та фармацевтики: зал-печера, келія монаха-травника, хата знахарки, винний льох, лабораторія алхіміка.

Сьогодні тут можна відчути атмосферу старовинної аптеки, почути цікаві історії про ліки та аптекарів минулих років, а також оглянути експонати, колекція яких постійно поповнюється.

Де знайти аптеку-музей на Подолі

Адреса: вул. Притисько-Микільська, 7.

Графік роботи: понеділок – неділя з 09:0 до 18:00.

Телефон: +380 44 425 2437.

За матеріалами видань "Вечірній Київ" та " Київ — моє улюблене місто".

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