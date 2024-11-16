Вы будете поражены: где в Киеве можно увидеть НЛО (фото)

Уникальное архитектурное решение

Одна из самых интересных и загадочных построек Киева – это "летающая тарелка" на Лыбедской. Этот амбициозный проект был реализован в далеких 1970-х годах, однако он до сих пор поражает воображение и ярко выделяется на фоне типичной столичной застройки.

"Летающая тарелка" – это невероятное наследие модернизма и амбициозный проект Флориана Юрьева. "Телеграф" рассказывает подробнее о этом невероятном объекте и показывает, где его можно найти в Киеве.

История знаменитой "Летающей тарелки"

Знаменитая "летающая тарелка" была построена в Киеве в 1971 году, как часть Института научно-технической и экономической информации. Такое оригинальное решение было принято в связи с тем, что под строительство института было выделено достаточно узкое пространство.

Таким образом "тарелка" стала дополнительным зданием поверх обычного, не мешая при этом пешеходам.

Архитектором объекта выступил Флориан Юрьев, который спроектировал вестибюль на станции метро "Хрещатик".

Здание в форме тарелки — это классический советский модернизм представленый космическим футуризмом. В помещении в советские времена находился кинозал с фресками.

"Летающая тарелка" должна была поражать не только архитектурой, но и акустикой, позволявшей слышать тончайшие частоты человеческого голоса и музыкальных инструментов.

Этот проект считался передовым – в строительстве применяли легкие конструкции и свободную планировку, что позволило "Тарелке" зависнуть в пространстве.

Однако замысел Юрьева не осуществился полностью. Вместо театра здание было отдано под Институт научно-технической информации, а часть помещений заняли архивы КГБ.

Премию за проект Юрьев разделил между всеми участниками строительства, за что даже попал в опалу руководства и вынужден был покинуть архитектуру.

В 2012 году, здание института было передано Фонду госимущества, который решил сдать его в аренду, вместе с уникальным сооружением. В 2017 году, упомянутый фонд таки предоставил здание института в аренду на 50 лет. Арендатором оказался известный столичный застройщик Вагиф Алиев, который открыл рядом торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

В 2015 году появились планы постройки нового торгового центра "Ocean Mall" на месте снесенного хладокомбината вплотную к зданию, а по некоторым планам, поглощая его.

Данная новость всколыхнула общественность и активисты выступили против того, чтобы "тарелка" стала частью торгово-развлекательного центра. Категорически против такого концепта выступил и сам архитектор — Флориан Юрьев. Тогда бизнесмен, арендующий здание, пообещал не делать из архитектурного объекта торговый центр.

В июле 2020 года началось восстановление покрытия на крыше строения, а в октябре Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Стоит отметить, что Венский Архитектурный центр относит "тарелку" к выдающимся европейским архитектурным проектам.

Сейчас "Летающая тарелка" является памятником модернизма, и хотя она пострадала от коммерческих застроек, но все же получила охранный статус.

Это яркий символ минувшей эпохи и пример того, как прогрессивная архитектура одолевает испытание временем, сохраняя дух творцов.

Где находится "Летающая тарелка" в Киеве

Адрес: ул. Антоновича, 180 (неподалеку от станции метро "Лыбедская")

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