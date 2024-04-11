У Києві через будівництво ТРЦ може зникнути легендарна пам’ятка архітектури (фото)

Історична будівля може назавжди бути втрачена

У Голосіївському районі Києва продовжується активне будівництво торгового центру "Ocean Mall", який примикає впритул до будівлі колишнього Інституту науково-технічної та економічної інформації. Саме тут розташовується унікальний архітектурний об’єкт — "літаюча тарілка", яка добре знайома багатьом киянам.

Через агресивну забудову ця знаменита пам'ятка може бути поглинута ТРЦ. На цю проблему звернув увагу режисер Oleksiy Radynski в Фейсбук.

Так, на вулиці Антоновича активно продовжуються будівельні роботи — тут зводять ТРЦ "Ocean Mall", відкриття якого заплановано на 2024 рік. Варто зазначити, що забудовники впритул наблизилися до будівлі з "тарілкою", що може призвести до плачевних наслідків.

Спочатку забудовники планували інтегрувати "тарілку" до будівлі ТРЦ, проте це викликало широкий суспільний резонанс — проти виступили як активісти, так і сам архітектор — Флоріан Юр’єв.

На даний момент відомо, що після тривалої хвороби Юр’єв помер, а доля "тарілки" перебуває у підвішеному стані.

Відомо, що у жовтні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики внесло будинок до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва, однак у самому реєстрі воно так і не з’явилося.

Як виявилось, КМДА не веде комунікацію з УкрІНТЕІ та забудовником з питання реставрації "тарілки". Також немає науково-проектної документації, яка визначає межі території пам’ятника.

Цікаво, що забудовник не показав широкому загалу проект ТРЦ, який будують упритул до "літаючої тарілки" — ніхто не знає, як він виглядатиме та яка доля чекає на "тарілку".

Що відомо про забудовника

Вагіф Алієв — один із найбільших забудовників Києва. Він приїхавши в Україну в 90-х роках та почав освоювати тоді ще не розвинений ринок девелопменту, ставши згодом найбільшим забудовником столиці. Вважається одним із найбільш закритих мільйонерів країни.

Він народився 1969 року в Туркменістані. За національністю – азербайджанець. Входить до десятки найвпливовіших бізнесменів, які заробляють на здачі своєї нерухомості в оренду. Має ряд престижних торгово-розважальних та бізнес-центрів, житлових комплексів та інших об’єктів, таких як "Мандарин Плаза", Senator, "Вітрило" та ін.

Історія знаменитої "Літаючої тарілки"

Знаменита "літаюча тарілка" була побудована у Києві в 1971 році, як частина Інституту науково-технічної та економічної інформації. Таке оригінальне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що під будівництво інституту було виділено досить вузький простір. Таким чином "тарілка" стала додатковою будівлею поверх звичайного, не заважаючи при цьому пішоходам.

Архітектором об’єкту виступив Флоріан Юр’єв, який спроектував вестибюль на станції метро "Хрещатик".

Будівля у формі тарілки — це класичний радянський модернізм, представлений космічним футуризмом. У приміщенні за радянських часів знаходився кінозал із фресками.

У 2012 році будинок інституту було передано Фонду держмайна, який вирішив здати його в оренду, разом з унікальною спорудою. У 2017 році згаданий фонд таки надав будівлю інституту в оренду на 50 років. Орендарем виявився відомий столичний забудовник Вагіф Алієв, який відкрив поряд торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

У 2015 році з’явилися плани будівництва нового торгового центру "Ocean Mall" на місці знесеного холодокомбінату впритул до будівлі, а за деякими планами, поглинаючи її.

Ця новина сколихнула громадськість та активісти виступили проти того, щоб "тарілка" стала частиною торгово-розважального центру. Категорично проти такого концепту виступив і сам архітектор Флоріан Юр’єв. Тоді бізнесмен, який орендує будівлю, пообіцяв не робити з архітектурного об’єкту торговий центр.

У липні 2020 року розпочалося відновлення покриття на даху будівлі, а у жовтні Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва.

Варто зазначити, що Віденський Архітектурний центр відносить "тарілку" до визначних європейських архітектурних проектів.

На жаль, через активне будівництво нового ТРЦ ця пам’ятка архітектури назавжди може зникнути.

Де знаходиться "Літаюча тарілка" : вул. Антоновича, 180 (неподалік станції метро "Либідська").

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві знову намагаються загородити озеро Міністерка. Поки що можна тільки припустити, що водоймище потрапило до рук забудовників.