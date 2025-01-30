У Києві нема чим дихати: у яких районах зафіксували шкідливий рівень забруднення

У КМДА назвали ймовірну причину

У четвер, 30 січня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стало підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірно, однією з основних причин цього явища є несприятливі метеорологічні умови, зокрема слабкий вітер, який не сприяє розсіюванню забруднень. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За даними "SaveEcoBot", найбрудніше повітря наразі у Подольському районі столиці. На вулиці Турівська, 28 зафіксували показник забруднення 156 AQI PM2.5, що вважається шкідливим рівнем.

Також дуже забруднене повітря на вулиці Китаївська, 22 в Голосіївському районі міста. Там показник становить 154 AQI PM2.5.

Шкідливий рівень пилу в повітря зафіксували на лівому березі Києва. Показник забруднення сягає 119 AQI PM2.5.

Найнижчий рівень забруднення у Солом'янському та Святошинському районах. Місцями низький рівень фіксується у Голосіївському районі, зокрема на проспекті Науки, 4/2.

Карта якості повітря у Києві

Фахівці рекомендують дотримуватися заходів безпеки, щоб мінімізувати негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я. Зокрема:

зачинити вікна, щоб запобігти потраплянню пилу до приміщення;

обмежити перебування на вулиці, особливо людям із захворюваннями дихальної системи;

пити більше води, щоб підтримувати гідратацію організму;

використовувати очищувачі повітря та вмикати їх на максимальний режим, якщо такі є.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці Київ огорнуло густою пеленою. На одному з відео видно, що ранкове місто повністю загрузнув у тумані, через який насилу пробивається світло від фар автомобілів.