У Києві нема чим дихати: у яких районах зафіксували шкідливий рівень забруднення
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У КМДА назвали ймовірну причину
У четвер, 30 січня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стало підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірно, однією з основних причин цього явища є несприятливі метеорологічні умови, зокрема слабкий вітер, який не сприяє розсіюванню забруднень. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За даними "SaveEcoBot", найбрудніше повітря наразі у Подольському районі столиці. На вулиці Турівська, 28 зафіксували показник забруднення 156 AQI PM2.5, що вважається шкідливим рівнем.
Також дуже забруднене повітря на вулиці Китаївська, 22 в Голосіївському районі міста. Там показник становить 154 AQI PM2.5.
Шкідливий рівень пилу в повітря зафіксували на лівому березі Києва. Показник забруднення сягає 119 AQI PM2.5.
Найнижчий рівень забруднення у Солом'янському та Святошинському районах. Місцями низький рівень фіксується у Голосіївському районі, зокрема на проспекті Науки, 4/2.
Фахівці рекомендують дотримуватися заходів безпеки, щоб мінімізувати негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я. Зокрема:
- зачинити вікна, щоб запобігти потраплянню пилу до приміщення;
- обмежити перебування на вулиці, особливо людям із захворюваннями дихальної системи;
- пити більше води, щоб підтримувати гідратацію організму;
- використовувати очищувачі повітря та вмикати їх на максимальний режим, якщо такі є.
Раніше "Телеграф" писав, що вранці Київ огорнуло густою пеленою. На одному з відео видно, що ранкове місто повністю загрузнув у тумані, через який насилу пробивається світло від фар автомобілів.