У Києві пропонують змінити роботу транспорту під час тривог

Якщо червоний рівень, транспорт зупиняється

У Києві під час повітряної тривоги зупиняється весь наземний громадський транспорт. Однак громадськість вважає, що потрібно змінити правила роботи транспорту в тривогу.

Експерти ГО "Пасажири Києва" запропонували запровадити два рівні загрози. Таку ініціативу озвучили під час круглого столу.

Пропозиція передбачає запровадження жовтого та червоного рівнів тривоги, щоб транспорт працював більш злагоджено та безпечніше. За прикладом Івано-Франківська, рух транспорту може продовжуватися під час жовтого рівня, але водії мають заздалегідь визначати найближчі укриття. У разі червоного рівня транспорт зупинятиметься негайно біля укриттів.

Експерти наголошують, що така система дозволить уникнути хаосу на дорогах, та врахує інтереси пасажирів.

Нагадуємо, що кияни неодноразову вимагали скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги, оскільки це призводить до справжніх колапсів у місті. Чинне розпорядження змушує людей переплачувати за таксі або втрачати багато часу, чекаючи на закінчення загрози.

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко пояснював, що у такій ситуації люди також користуються маршрутками від приватних перевізників, а це своєю чергою створює нові проблеми: неврахована готівка та ухилення від сплати податків.

Гречко додав, що городяни вже створили близько десяти петицій з проханням скасувати рішення про зупинку транспорту під час тривоги.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що зупинкою транспорту під час тривог уряд намагається уникнути відповідальності у разі "прильотів".

Наприклад, у Харкові чи Дніпрі громадський транспорт працює безперебійно, навіть під обстрілом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві планують запровадити щоденну хвилину мовчання. Про початок ритуалу пам'яті будуть віщати у центрі міста.