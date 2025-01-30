В Киеве нечем дышать: в каких районах зафиксировали вредный уровень загрязнения

В КГГА назвали вероятную причину

В четверг, 30 января, в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Причиной явилось повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятно, одной из основных причин этого явления есть неблагоприятные метеорологические условия, в частности слабый ветер, не способствующий рассеянию загрязнений. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По данным "SaveEcoBot", самый грязный воздух в Подольском районе столицы. На улице Туровская, 28 зафиксировали показатель загрязнения 156AQI PM2.5, что считается вредоносным уровнем.

Также очень загрязнен воздух на улице Китаевская, 22 в Голосеевском районе города. Там показатель составляет 154AQI PM2.5.

Вредный уровень пыли в воздух зафиксирован на левом берегу Киева. Показатель загрязнения достигает 119 AQI PM2.5.

Самый низкий уровень загрязнения в Соломенском и Святошинском районах. Местами низкий уровень фиксируется в Голосеевском районе, в частности, на проспекте Науки, 4/2.

Карта качества воздуха в Киеве

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье. В частности:

закрыть окна, чтобы предотвратить попадание пыли в помещение;

ограничить пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы;

пить больше воды, чтобы поддерживать гидратацию организма;

использовать воздухоочистители и включать их на максимальный режим, если таковые имеются.

Ранее "Телеграф" писал, что утром Киев окутало густой пеленой. На одном из видео видно, что утренний город полностью погряз в тумане, через который с трудом пробивается свет от фар автомобилей.