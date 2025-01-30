Почалося похолодання: якою буде погода у п’яти великих містах України 30 січня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові 31 січня

Наприкінці робочого тижня у низці міст України очікується невелике похолодання. Температура повітря впаде на один або кілька градусів, але варто зазначити, що це початок морозів, які накриють країну вже в лютому.

За даними сайту Sinoptik.ua, у п’ятницю, 31 січня, очікується хмарна погода, без опадів. Йдеться про п’ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Погода у Києві

Вдень у п’ятницю у столиці очікується від +5 до +7 градусів. Вночі температура повітря становитиме +3 градуси. А вранці – до +4.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі цього дня синоптики обіцяють від +6 до +7 градусів. Вночі температура повітря буде на рівні +5.. +6 градусів.

Погода в Харкові

Аналогічна ситуація буде із погодою у Харкові у п’ятницю. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до рівня +6.. +7 градусів. Уночі очікується до +5 градусів.

Погода у Львові

Синоптики передають, що вдень температура повітря буде на рівні +9…10 градусів. А ось вночі — всього від +1 до +3.

Погода в Одесі

Протягом дня температура повітря триматиметься на рівні +7...+8 градусів. Уночі також очікується до +7.

Зазначимо, що температура у містах все ще тримається плюсова. Проте з кожним днем, згідно з прогнозами, ставатиме на градус або кілька градусів холодніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки триватиме аномально тепла погода в Україні. У січні температура повітря значно перевищує кліматичну норму.