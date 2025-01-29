У якому районі Києва найвищий рівень радіації (карта)

У Печерському районі зафіксували найнижчий радіаційний фон

Станом на середу, 29 січня, рівень радіації в Києві знаходиться у звичайних межах і коливається від 0,078 до 0,141 мкЗв/год. Це найвищі та найнижчі показники за останні 24 години.

За даними моніторингу "Saveecobot", найвищий рівень радіації було зафіксовано о 16:25 на посту спостереження біля Дарницької площі. Показник становив 0,141 мкЗв/год, що є нижчим за встановлений контрольний рівень і не становить загрози для здоров’я мешканців міста.

Найнижчий показник радіаційного фону зафіксували у Печерському районі столиці, а саме на Залізничному шосе. Він складав 0.078 мкЗв/год.

Також низький рівень радіації зафіксовано у Голосіївському районі на вулиці Лисогірська.

В інших районах Києва радіаційний фон теж у нормі. Експозиційна доза нижче контрольного рівня.

Карта радіаційного фону

Нагадуємо, що днями в Києві температура повітря сягне майже +10 градусів. У четвер, 30 січня, хмари ненадовго покинуть місто і сонце зможе потішити містян своїми промінцями. Денна температура виросте до +9 градусів, а нічна опуститься до +4 градусів. Сила вітру в четвер не перевищить легких 2 м/с.

А початок п'ятниці, 31 січня, відзначиться туманом. Протягом всієї доби у Києві триматиметься сильна хмарність, але дощів вона не принесе. Показники на термометрах вдень сягнуть +6 градусів, а вночі впадуть до +2 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — слабкі 5 м/с.

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