Впливовий політик довів до занепаду легендарну садибу в центрі Києва: чим закінчився суд

Фактичний колишній власник садиби був бізнес-партнером Ігоря Коломойського

Господарський суд Києва ухвалив рішення повернути у власність громади частину садиби Терещенків, яка розташована на бульварі Тараса Шевченка. Площа приміщень, що перейшли під контроль міста, складає 158 кв. м. Раніше суд уже ухвалив рішення про повернення особняка та іншої частини флігеля, загальною площею 1134 кв. м.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, садиба Терещенка з 2008 року перебувала у власності компанії ПрАТ "Центрелеватормлинбуд". За даними YouControl, ця компанія належить Оксані Палиці – ексдружині нардепа Ігоря Палиці, який раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

У Верховній Раді IX скликання Палиця очолював депутатську групу "За майбутнє", яку іронічно називали "За Майбах!" через концентрацію депутатів-мільйонерів. Хоча формально власником будівлі була його колишня дружина, є припущення, що розлучення могло бути фіктивним, а контроль над нерухомістю фактично залишався за самим нардепом.

Будинок був зведений у 1874-1875 роках архітектором Вальдемаром Краузе у стилі венеціанської неоготики. Первісно він належав Феліції Модзелевській, згодом перейшов до родини Терещенків.

У 1917-1918 роках садиба використовувалася урядовцями Української Центральної Ради та Директорії УНР. Саме тут обирали склад Директорії Української Народної Республіки. Пізніше будівля була націоналізована та використовувалася як житловий і адміністративний об’єкт.

У 2006-2008 роках садиба разом із флігелем опинилася у приватній власності, всупереч закону, що забороняє приватизацію об'єктів культурної спадщини.

Facebook-сторінка Olga Satsuk

Після передачі в приватну власність будівлю жодного разу не реставрували. Вона поступово руйнувалася, вікна були вибиті, а сам особняк перебував в аварійному стані.

Facebook-сторінка Olga Satsuk

Facebook-сторінка Olga Satsuk

Facebook-сторінка Olga Satsuk

Facebook-сторінка Olga Satsuk

"Повернення частини цієї пам’ятки до комунальної власності – важливий крок до її збереження. Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо зберегти цей унікальний об'єкт", – повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Київська влада вже заявила про намір розпочати протиаварійні, консерваційні та реставраційні роботи. У планах – відновлення не лише садиби Терещенка, а й інших архітектурних пам’яток, зокрема Будинку вчителя та садиби Мурашка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, який вигляд має найсмачніший будинок у Києві та де його знайти.