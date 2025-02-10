Може повністю зникнути: який вигляд має садиба на Київщині, де колись жила Марко Вовчок

Залишки будівлі виставляли на аукціон

Україна багата на історичні місця, які пов’язані з видатними постатями культури та літератури. На жаль, багато з них сьогодні знаходяться у вкрай занедбаному стані. Замість того, щоб бути збереженими як культурна спадщина, вони руйнуються під впливом часу та людської байдужості. Один із таких забутих об'єктів – маєток у селі Хохітва на Київщині, де колись мешкала видатна письменниця Марко Вовчок (справжнє ім’я – Марія Вілінська).

У 1887 році Марко Вовчок оселилася у Хохітві разом із чоловіком Михайлом Лобач-Жученком, який обіймав посаду управителя третім Богуславським округом. Їхній дім стояв на березі річки Рось і до цього належав родині Браницьких. Це був період, коли письменниця знайшла нові сили для творчості.

Такий вигляд мав будинок раніше. Фото: Facebook/Дмитро Перов

В маєтку подружжя Лобач-Жученків бували літературні класики Сергій Єфремов і Панас Мирний, а також багато інших гостей, які цінували талант письменниці. У цих стінах Марко Вовчок зі своєю сім'єю прожила шість років.

Маєток руйнується прямо на очах Фото: Facebook/Дмитро Перов

У радянські часи будинок отримав статус пам’ятки історії та архітектури. Однак його нове призначення було далеко від культурної сфери – тут облаштували будинок для літніх людей. Ця функція зберігалася довгі роки, поки заклад не закрили. Після цього приміщення було приватизоване, що, на жаль, не врятувало його від занепаду.

Важко повірити, що тут колись жили люди Фото: Facebook/Дмитро Перов

Сьогодні маєток руйнується просто на очах. Втрачені міжповерхові перекриття, а в деяких місцях розібрані навіть цегляні стіни, повідомляє пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Такий вигляд тепер має будинок Марко Вовчок у Хохітві Фото: Facebook/Дмитро Перов

Будівлю намагалися виставити на аукціон з початковою ціною 132 тисячі гривень, однак продаж скасували.

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