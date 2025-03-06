Влиятельный политик довёл до упадка легендарную усадьбу в центре Киева: чем закончился суд

Фактический бывший владелец усадьбы был бизнес-партнером Игоря Коломойского

Хозяйственный суд Киева принял решение вернуть в собственность общины часть усадьбы Терещенко, расположенной на бульваре Тараса Шевченко. Площадь перешедших под контроль города помещений составляет 158 кв. м. Ранее суд уже принял решение о возвращении особняка и другой части флигеля общей площадью 1134 кв. м.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, усадьба Терещенко с 2008 года находилась в собственности компании ЧАО "Центрелеватормлинстрой". По данным YouControl, эта компания принадлежит Оксане Палице – экс-жене нардепа Игоря Палицы, ранее являвшегося бизнес-партнером Игоря Коломойского.

В Верховной Раде IX созыва Палица возглавлял депутатскую группу "За майбутнє", которую иронически называли "За Майбах!" из-за концентрации депутатов-миллионеров. Хотя формально владельцем здания была его бывшая жена, есть предположение, что развод мог быть фиктивным, а контроль над недвижимостью фактически оставался за самим нардепом.

Дом был построен в 1874-1875 годах архитектором Вальдемаром Краузе в стиле венецианской неоготики. Первоначально он принадлежал Фелиции Модзелевской, впоследствии перешел в семью Терещенко.

В 1917-1918 годах усадьба использовалась членами Украинского Центрального Совета и Директории УНР. Именно здесь выбирали состав Директории Украинской Народной Республики. Позже здание было национализировано и использовалось как жилой и административный объект.

В 2006-2008 годах усадьба вместе с флигелем оказалась в частной собственности, вопреки закону, запрещающему приватизацию объектов культурного наследия.

После передачи в частную собственность, здание ни разу не реставрировали. Она постепенно разрушалась, окна были выбиты, а сам особняк находился в аварийном состоянии.

Facebook-страница Olga Satsuk

Facebook-страница Olga Satsuk

Facebook-страница Olga Satsuk

Facebook-страница Olga Satsuk

"Возвращение части этого памятника в коммунальную собственность – важный шаг к ее сохранению. Впереди еще много работы, но мы уверены, что совместными усилиями сможем сохранить этот уникальный объект", – сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Киевские власти уже заявили о намерении начать противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. В планах – восстановление не только усадьбы Терещенко, но и других архитектурных памятников, в частности Дома учителя и усадьбы Мурашко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит самый вкусный дом в Киеве и где его найти.