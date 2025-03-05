У розпал війни на Київщині хочуть витратити сотні мільйонів на дитячий садочок

Побудувати мають до кінця 2025 року

Дитячий садок побудують у Гостомелі. Мова йде про будівництво на вулиці Остромирській.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Замовником виступає Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Очікувана вартість замовлення становить 144 789 041 грн. Садок має бути розрахований на 140 місць.

Такі гроші планують витратити на будівництво дитячого садку в селищі Гостомель, Київської області. Адреса — вул. Остромирська, 37-А.

Тендер було опубліковано 3 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 24 березня 2025 року. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2025.

Перша оплата за виконання робіт має здійснитись у розмірі 30% протягом 45 днів. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По завершенні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Друга оплата у розмірі 65%. А кінцеві розрахунки між замовником та підрядником у розмірі 5% від договірної ціни здійснюються у термін до 45 календарних днів після реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

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