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Киян "обламали" з пляжним сезоном цього літа. Що вирішила влада

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Відпочинок на пляжі
Відпочинок на пляжі. Фото Колаж "Телеграфу"

Влада не рекомендує киянам йти до води влітку

У 2025 році Київ не відкриватиме офіційний пляжний сезон. Міська влада закликає людей утриматися від відпочинку біля води.

Про це передає кореспондент телеканалу "Київ24". Головна причина відсутності офіційного відкриття — повітряні тривоги та брак укриттів біля водойм.

"Перечекати загрозу десь у безпеці буде важко, і прямувати до такого укриття — досить далеко", — пояснює кореспондентка.

Юридичної заборони на відвідування пляжів немає, однак влада наполегливо не рекомендує мешканцям і гостям Києва відпочивати біля води, зокрема у місцях масового скупчення людей.

Попри це, пляжі міста поступово готують до теплої пори. Комунальні служби прибирають території, обстежують дно водойм і встановлюють інформаційні стенди. Усе це — для безпечного дозвілля киян, які все одно прийдуть до води.

Крім цього, на всіх муніципальних пляжах та зонах відпочинку встановлюють спеціальні інформаційні таблички з QR-кодами. За посиланням можна перейти на інтерактивну мапу та побачити, де розташоване найближче укриття.

Також у разі оголошення тривоги рятувальники та лайфгарди, які чергують на постах, повідомлятимуть людей, якщо ті не почули сигнал.

Нагадуємо, що в Києві 15 пляжів, де можна купатися. Де саме вони знаходяться, можна переглянути на карті.

Пляжі Києва

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві триває планове санітарне оброблення міських пляжів. Тому в ці дні варто утриматися від прогулянки біля води.

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#Пляжі #Новини Києва #Пляжний сезон