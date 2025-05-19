Коли вже потеплішає у Києві? Погода готує сюрприз для столиці

Температура поступово буде підійматися

Наразі погода у Києві не тішить, адже тримається хмарність. Однак найближчими днями мешканців та гостей столиці очікує приємне потепління з переважно сонячною погодою.

Згідно з прогнозом ресурсу Ventusky, значних опадів не передбачається, а температура поступово зростатиме.

Вівторок, 20 травня, буде переважно хмарним, із незначними проясненнями. Температура вдень досягне +16°C, а вночі опуститься до +10°C. Вітер слабкий — до 3 км/год, з західного напрямку. Увечері можливо буде дрібний дощ.

Прогноз на 20 травня

У середу, 21 травня, погода значно покращиться — день обіцяє бути ясним. Температура повітря коливатиметься від +10°C вночі до +20°C вдень. Вітер помірний — до 7 км/год, з північно-західного напрямку. Без опадів.

Прогноз на 21 травня

Четвер, 22 травня, очікується найсонячніший день тижня. Температура вдень підніметься до +24°C, а вночі складе близько +13°C. Погода буде сонячною та сухою, вітер посилиться до 15 км/год, але залишатиметься комфортним.

Прогноз на 22 травня

У п'ятницю, 23 травня, очікується малосонячна погода, однак буде тепло. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +24°C, а вночі опустяться до +15°C. Цей день обійдеться без опадів. Вітер: північно-західний зі швидкістю до 15 км/год.

Прогноз 23 травня

Раніше "Телеграф" писав, у які регіони України найближчим часом прийде потепління до +30 градусів. Синоптики вже розповіли, коли країну накриє майже літня спека.