Вода била вище багатоповерхівок: у Києві знову прорвало трубу (відео)

Бив "фонтан" висотою приблизно 4-поверхового будинку

У Києві в районі Осокорків посеред вулиці утворився справжній гейзер. Струмінь води сягав висоти багатоповерхового будинку.

Очевидці зазначають, що інцидент стався по вулиці Єлизавети Чавдар, 6. Відео з місця події публікують різні столичні телеграм-канали.

Як з'ясувалося, прорвало трубу тепломережі, через що з-під асфальту з величезним тиском вирвався стовп води.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що на ділянці виникло пошкодження тепломережі під час гідравлічних випробувань, які зараз тривають по всій столиці. Такі випробування проводяться щороку — труби перевіряють на щільність і міцність перед опалювальним сезоном або після ремонтів.

"Сьогодні, близько 15.00 на вул. Єлизавети Чавдар у дворовому проїзді сталось пошкодження тепломережі з витоком води назовні, в результаті чого, утворився так званий "фонтан"", — йдеться у повідомленні.

Фахівці повідомили, що їм вдалося локалізували пошкодження тепломережі.

"Одразу після повідомлення про витік знижено тиск, пошкодження локалізовано. Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт", — зазначили у комунальному підприємстві.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зупинились трамваї через прорив труби. Серед дороги утворився буквально фонтан.