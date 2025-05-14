На пляжі Києва поки зась: у чому причина (відео)

У деякі дні краще утриматися від прогулянки

У Києві триває планове санітарне оброблення міських пляжів. Фахівці проводять дератизацію та дезінсекцію територій, де вже зовсім скоро будуть купатися люди.

Про це повідомляє кореспондентка "КИЇВ24". Зазначається, що роботи охоплюють не лише зону пісочних пляжів, а й прибережні ділянки зелених насаджень, де найчастіше ховаються шкідники.

Головна мета — запобігти поширенню небезпечних інфекцій, які можуть переносити гризуни та комахи. Серед них — кліщовий бореліоз, лептоспіроз, туляремія та малярія, збудників якої переносять певні види комарів, що трапляються біля водойм.

У Києві вже активно проводять деретизацію пляжів — боротьбу з щурами. Спеціальні засоби розкладають у ймовірних норах гризунів, зокрема під деревами та конструкціями на пляжах. Приманки поміщені у захисні оболонки, тож, за словами представника КП "Плесо", вони безпечні для людей і домашніх тварин.

Щодо сезонної протикліщової обробки прибережних зон, роботи проводяться методом обприскування спеціальними засобами, які знищують кліщів і зменшують ризик зараження бореліозом та іншими небезпечними інфекціями.

Киянам радять уникати оброблених територій не лише під час дезінфекції, а й щонайменше впродовж 1–6 годин після її завершення. Причина — неприємний запах і потенційно шкідливі випари, які можуть викликати погіршення самопочуття у чутливих осіб.

Графік санітарної обробки оприлюднюється на офіційних сторінках КП "Плесо" — на сайті установи та у Facebook.

Також триває моніторинг місць скупчення личинок малярійних комарів. Після аналізу фахівці планують провести обробку для їх знищення, аби запобігти поширенню інфекційних хвороб.

Санітарна кампанія загалом розрахована на два тижні, однак її строки можуть змінюватись залежно від погодних умов.

Раніше "Телеграф" писав, як вберегтись від укусів кліщів. З приходом стабільно теплої погоди без опадів навесні починають активно розмножуватись та атакувати людей кліщі.