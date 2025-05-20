Вікна можна відчиняти? Що з якістю повітря в Києві 20 травня

Низький індекс зафіксовано у всіх районах міста

Станом на ранок 20 травня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві залишається дуже низьким. А радіаційний фон — у межах норми.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Наприклад, на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря становить 21, що відповідає дуже низькому рівню забруднення.

За даними SaveEcoBot, найчистіше повітря у Солом'янському районі столиці. Також повністю безпечно дихати у Шевченківському та Святошинському районах.

Низький індекс забруднення повітря і на лівому березі міста, а саме у Дарницькому та Дніпровському районах.

У межах норми зафіксовані показники й в інших районах Києва, зокрема у Голосіївському, Печерському, Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

Карта якості повітря у Києві

Такий стан повітря свідчить про сприятливі умови для перебування на вулиці.

Нагадуємо, що вівторок, 20 травня, буде переважно хмарним, із незначними проясненнями. Температура вдень досягне +16°C, а вночі опуститься до +10°C. Вітер слабкий — до 3 км/год, з західного напрямку. Увечері, можливо, буде дрібний дощ.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Окрім дощів, місцями вируватимуть вітри, але температура тільки ростиме.