Киевлян "обломали" с пляжным сезоном этим летом. Что решили власти

Власти не рекомендуют киевлянам идти к воде летом

В 2025 году Киев не будет открывать официальный пляжный сезон. Городские власти призывают людей воздержаться от отдыха у воды.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Киев24". Главная причина отсутствия официального открытия – воздушные тревоги и нехватка укрытий у водоемов.

"Переждать угрозу где-то в безопасности будет трудно, и направляться к такому укрытию — достаточно далеко", — объясняет корреспондент.

Юридического запрета на посещение пляжей нет, однако власти упорно не рекомендуют жителям и гостям Киева отдыхать у воды, в том числе в местах массового скопления людей.

Несмотря на это, пляжи города постепенно готовят в теплую пору. Коммунальные службы убирают территории, обследуют дно водоемов и устанавливают информационные стенды. Все это для безопасного досуга киевлян, которые все равно придут к воде.

Кроме того, на всех муниципальных пляжах и зонах отдыха устанавливают специальные информационные таблички с QR-кодами. По ссылке можно перейти на интерактивную карту и увидеть, где находится ближайшее укрытие.

Также в случае объявления тревоги дежурящие на постах спасатели и лайфгарды будут сообщать людям, если те не услышали сигнал.

Напомним, что в Киеве 15 пляжей, где можно купаться. Где именно они находятся, можно просмотреть на карте.

Пляжи Киева

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Поэтому в эти дни следует воздержаться от прогулки возле воды.