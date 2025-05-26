Киянин позичив понад 70 тисяч доларів і не повернув: що вирішив суд

Позикодавець хотів притягнути до відповідальності дружину боржника

Голосіївський районний суд Києва зобов’язав чоловіка повернути 70 800 доларів США, які він отримав у борг, але не повернув у визначений строк.

Про це йдеться в опублікованому рішенні суду. Як встановив суд, 11 лютого 2022 року між двома громадянами було укладено письмовий договір позики.

Позичальник отримав 70 800 доларів США та зобов’язався повністю повернути їх не пізніше 11 лютого 2023 року. Частину суми — по 900 доларів щомісяця — він мав повертати протягом року, а залишок у день завершення терміну. Утім, гроші чоловік не повернув.

Зазначимо, що на день укладення цього договору в гривнях ця сума, за офіційним курсом НБУ, становила 1 973 592 гривень.

Позикодавець звернувся до суду з вимогою не лише стягнути всю суму з позичальника, а й притягнути до відповідальності його дружину. Аргументи — чоловік нібито передав письмову згоду жінки на укладення угод, зокрема договорів позики, тож кошти, за його словами, були отримані в інтересах сім’ї.

Жінка з таким позовом не погодилась. У суді вона заперечила свою участь у борговій історії. Жінка зазначила, що про позику нічого не знала, родина не потребувала цих грошей, а кошти не були використані для спільних цілей — нерухомість, інвестиції чи інші витрати не здійснювалися.

Суд, вивчивши докази, дійшов висновку: позика була укладена між двома чоловіками, і жодних прямих підтверджень, що жінка знала про борг або що кошти були використані в інтересах сім’ї, немає. Тож суд відмовив у солідарному стягненні з подружжя.

Водночас сам позичальник таки має повернути всю суму, а саме 70 800 доларів США, у валюті, в якій він її отримав. Суд постановив стягнути зазначену суму на користь позикодавця.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що киянка заборгувала понад 150 тисяч гривень за комуналку. У суму стягнення враховано пеню та інфляційні витрати.