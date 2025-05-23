З зарплатою в 6 млн орендує Mercedes. Що цікавого в декларації судді Пойди та його дружини

В подарунок отримав майже 2 млн

Зарплатою в мільйони гривень в Україні може похизуватись не тільки голова селищної ради, а й суддя в Києві. Адже Пойда Сергій заробив за 2024 рік понад 6 млн грн, і це тільки зарплата. А загальні стати з дружиною оцінюється в десятки мільйонів.

Про це свідчить декларація Пойди. Зауважимо, що він обіймає посаду судді в територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в місті Києві.

Суддя Пойда має дружину Асю та двох дітей — сина і дочку. Чимало майна та заробітку записано саме на дружину судді. Так, у 2024 році Пойда отримав наступні надходження: зарплата 6 179 879 грн, додатковий дохід — 3 141 957, подарунок — 1 945 757 грн. Натомість дружина не відстає у своїх доходах: 2 841 870.

До слова, подружжя отримало від Ричко Яни по 1,7 млн у якості доходу від відчуження нерухомого майна. Окрім того, суддя з дружиною мають чималі заощадження. Так, на Сергія записано — 3 500 000 грн готівкою, 372 904 грн на банківських рахунках. Дружина Ася має 318 749 заощаджень на банківському рахунку та 6 055 грн готівкою.

З нерухомістю у подружжя також все непогано, у їх власності є гараж, земельна ділянка, три квартири (дві в Києві), паркомісце та нежитлові будови. Авто подружжя має одне, а ще одне чомусь орендує. На дружину записаний VOLKSWAGEN GOLF, а от суддя Пойда орендує MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC.

Раніше "Телеграф" розповідав, що декларація службовця МЗС та помічника нардепа вражає, адже він отримав майже 7 млн "у подарунок".