Отримала виплати ВПО з зарплатою в 1 млн. Декларація судді Києва та її чоловіка викликає питання

З 2022 року купити пару квартир і авто

Українські судді продовжують дивувати своїми деклараціями. Адже суддя Голосіївського суду Кордюкова Жанна з зарплатою в понад 1 млн грн отримала виплати ВПО.

Про це свідчить її декларація. В документі зазначено, що Кордюкова Жанна обіймає посаду судді у Голосіївському районному суді Києва і за 2024 рік заробила 1 415 355 грн.

При цьому їй було нараховано 4 тисячі соціальних виплат, зокрема і ВПО. Тобто це по 2 тисячі на місяць. Такі державні нарахування пов'язані з тим, що Кордюкова з Луганської області і має статус внутрішньо перемішеної особи (ВПО). Однак чому суді з такою величезною зарплатнею надали цю соціальну допомогу залишається під питанням.

Кордюкова має чоловіка Григорова Сергія, який працює в офісі Генерального прокурора. Він за 2024 рік заробив 1 584 352 грн. У власності подружжя три квартири, дві з яких оформлені на чоловіка. Одна з них у Києві, придбана у 2022 році, має 140 квадратів площі. В автопарку судді Кордюкової три машини: ЗАЗ-Daewoo, VOLKSWAGEN за 2 382 545 записаний на Жанну та TOYOTA за 425 000 оформлена на чоловіка. Цікаво, що основну частину нерухомості та авто подружжя купило у перші місяці повномасштабного вторгнення.

До того ж суддя Кордюкова з чоловіком мають чималі заощадження. Зокрема: 70 000 доларів готівкою та 160 тисяч грн на банківських рахунках. Цікаво, що у 2022 році Жанна взяла кредит у "ПриватБанку" на 1 184 566 на покупку авто, а її чоловік 31 грудня 2024 року "заліз" у кредитний ліміт на 151 109 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що декларація службовця МЗС та помічника нардепа вражає, адже він отримав майже 7 млн "у подарунок".