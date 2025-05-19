Киянин не сплачував за гарячу воду та опалення 4 роки: які наслідки

Справа дійшла до суду

У Києві суд розглянув справу про стягнення боргу за гарячу воду та опалення. Суд задовольнив позов ТОВ "Євро-Реконструкція" щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Про це стало відомо з рішення Дніпровського районного суду. Було ухвалено рішення про примусове стягнення з киянина понад 22 тисяч гривень, які включають борг за гаряче водопостачання та опалення, інфляційні втрати, 3% річних та судовий збір.

Згідно з матеріалами справи, відповідач не сплачував за комунальні послуги з лютого 2021 року, внаслідок чого станом на 1 лютого 2025 року утворилася заборгованість у розмірі 19 300,54 грн.

Раніше сторони уклали угоду про реструктуризацію боргу, однак чоловік не виконав її умови, що й стало підставою для звернення до суду.

Суд визнав обґрунтованими вимоги ТОВ "Євро-Реконструкція" та постановив стягнути з відповідача:

основний борг — 19 300,54 грн;

інфляційні втрати — 296,62 грн;

3% річних — 45,54 грн;

судовий збір — 3 028,00 грн.

Загальна сума стягнення становить 22 670,70 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що київська влада відповіла на чутки про проблеми з водою для киян. Тимчасова відсутність гарячого водопостачання може бути пов’язана лише з аварійними ситуаціями або плановими гідравлічними випробуваннями тепломереж.