Киянка заборгувала понад 150 тисяч гривень за комуналку: на чий бік став суд

У суму стягнення враховано пеню та інфляційні витрати

КП "Київтеплоенерго" подало позов на мешканку однієї з київських квартир. Жінка багато років не платила за опалення та гарячу воду, так заборгувала 155 547 гривень за комунальні послуги.

Про це стало відомо з рішення Печерського районного суду Києва. За інформацією з судового рішення, борг накопичився з травня 2018 року по грудень 2024-го.

Крім основної суми, суд також зобов’язав сплатити пеню, інфляційні витрати та 3% річних, що передбачено законом у разі несвоєчасної оплати.

До суми також включили:

плату за обслуговування лічильника;

абонплату за послуги;

судовий збір та витрати на довідки з реєстрів.

Суд розглянув справу без участі відповідачки, бо вона не з’явилася і не надала жодних пояснень. Тепер у неї є 30 днів, щоб оскаржити це рішення або подати заяву про його перегляд.

Нагадуємо, що у Києві суд розглянув справу про стягнення боргу за гарячу воду, опалення, і задовольнив позов. Було ухвалено рішення про примусове стягнення з киянина понад 22 тисяч гривень, які включають борг за гаряче водопостачання та опалення, інфляційні втрати, 3% річних та судовий збір.

Згідно з матеріалами справи, відповідач не сплачував за комунальні послуги з лютого 2021 року, внаслідок чого станом на 1 лютого 2025 року утворилася заборгованість у розмірі 19 300,54 грн. Загалом чоловіку доведеться заплати 22 670,70 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що київська влада відповіла на чутки про проблеми з водою для киян.