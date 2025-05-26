Киевлянин одолжил более 70 тысяч долларов и не вернул: что решил суд

Ссудодатель хотел привлечь к ответственности жену должника

Голосеевский районный суд Киева обязал мужчину вернуть 70 800 долларов США, которые он получил взаймы, но не вернул в установленный срок.

Об этом говорится в опубликованном решении суда. Как установил суд, 11 февраля 2022 между двумя гражданами был заключен письменный договор займа.

Заемщик получил 70 800 долларов США и обязался полностью вернуть их не позднее 11 февраля 2023 года. Часть суммы — по 900 долларов в месяц — он должен был возвращать в течение года, а остаток в день истечения срока. Впрочем, деньги мужчина не вернул.

Отметим, что на день заключения этого договора в гривнах эта сумма, по официальному курсу НБУ, составила 1 973 592 гривен.

Ссудодатель обратился в суд с требованием не только взыскать всю сумму с заемщика, но и привлечь к ответственности его супругу. Аргументы — мужчина якобы передал письменное согласие женщине на заключение соглашений, в частности, договоров займа, поэтому средства, по его словам, были получены в интересах семьи.

Женщина с таким иском не согласилась. В суде она отрицала свое участие в долговой истории. Женщина отметила, что о ссуде ничего не знала, семья не нуждалась в этих деньгах, а средства не были использованы для общих целей — недвижимость, инвестиции или другие расходы не осуществлялись.

Суд, изучив доказательства, пришел к выводу: ссуда была заключена между двумя мужчинами, и никаких прямых подтверждений, что женщина знала о долге или что средства были использованы в интересах семьи, нет. Суд отказал в солидарном взыскании с супругов.

В то же время сам заемщик должен вернуть всю сумму, а именно 70 800 долларов США, в валюте, в которой он ее получил. Суд постановил взыскать указанную сумму в пользу ссудодателя.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянка задолжала более 150 тысяч гривен за коммуналку. В сумму взыскания учтены пеню и инфляционные расходы.