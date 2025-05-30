Загадкове озеро на Київщині: де знаходиться містичний оазис із смарагдовою водою

Місцеві розповідають, що водойма продовжує рости

Серед мальовничих пагорбів Обухова в Київській області, поблизу гори Педина, приховане справжнє природне диво — озеро Фейхоа. Його насичено-смарагдова вода, ніби виточена з коштовного каменю, вабить містян не лише красою, а й загадками.

"Телеграф" розповідає, чим унікальна водойма. Воно ж "Глинянка", "Зелене озеро" або ж просто "Фейхоа" — найпопулярніше місце відпочинку мешканців Обухова. Тут зробили вже декілька пляжів.

Озеро утворилося на місці глиняного кар'єру, і завдяки мінералам у ґрунті вода тут має неймовірно яскравий колір — на фото це місце легко сплутати з тропічним курортом.

Дехто вважає, що глиняна вода має цілющі властивості — мовляв, купання в ній покращує стан шкіри, знімає втому та навіть заспокоює тривогу. Вода здається теплою навіть у прохолодну погоду — ймовірно, через особливу глибину й термоізоляційні властивості глини.

Озеро росте

За історичними згадками, глиняний кар’єр існував ще понад два століття тому. Сьогодні ця місцина перетворилася на водойму з характерною зеленою водою, що постійно розростається. Саме цей відтінок став натхненням для жартівливої назви — "Фейхоа", запозиченої з латинської ботаніки.

Кажуть, озеро — живе й росте. Нині водойма складається з трьох частин: головного озерного "стакана" та двох бокових "фужерів".

Як доїхати

Найлегше дістатися до озера в Обухові на автомобілі. З Києва туди приблизно 40 кілометрів.

Громадським транспортом з Києва до Обухова: на маршрутці №309 або №313 від станції метро "Видубичі" (автостанція біля метро, напрямок — Обухів). Час у дорозі — приблизно 45–60 хв, залежно від трафіку.

Потім можна також пересісти в місті на маршрутку №5, яка їде через центр Обухова. Вийти потрібно на зупинці "вулиця Франка" або "Гайдамацька". Звідти пішки 5 хвилин — озеро знаходиться неподалік Автошколи (зазвичай орієнтуються на гору Педина).

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва є секретне озеро. Це не просто водоймище, а живе свідчення промислового минулого столиці.