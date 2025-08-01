Про нього не знають навіть місцеві: в Україні є цікаве озеро з островом посередині (відео)

Цей острів додає озеру мальовничості

Багато жителів Полтавщини цього літа шукають затишні та зручні місця для відпочинку поблизу. Директор Кременчуцької комунальної телекомпанії Сергій Перепелятник розповів про локацію, яка стала для нього приємною несподіванкою цього літа — озеро Силікатне в Кременчуці.

Ролик публікують місцеві Telegram-канали. Як зазначив оповідач, усього кілька хвилин — і ти вже біля води, далеко від міського шуму та спеки.

Хто б міг подумати, що всього за кілька хвилин від центру Кременчука є місце, де можна врятуватися від літньої спеки. Озеро Силікатне виглядає молодо й доглянуто, попри свій вік. І все це — завдяки мешканцям, які подали проєкт під назвою "Озеро Силікатне для відпочинку придатне" на громадський бюджет.

Водойма дійсно стала комфортною зоною для дозвілля. За словами Перепелятника, озеро приємно вражає атмосферою: тут можна як активно провести час на спортивних майданчиках, так і просто відпочити на природі — з родиною чи наодинці.

Локація на озері Силікатному

Що відомо про озеро Силікатне

Озеро Силікатне — це штучна водойма, що розташована на території парку Студентський у Кременчуці, у районі Першого Занасипу. Водойма має багаторічну історію, і у 2020 році їй виповнилося 50 років.

Водойма має острівець посередині — одна з її особливостей. Цей острів додає озеру мальовничості, роблячи його привабливим місцем для відпочинку кременчужан.

У 2021 році було розпочато реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету Кременчука — "Озеро Силікатне — для відпочинку придатне". Мета — зробити озеро комфортним простором для мешканців і гостей міста.

Локація на озері Силікатному

Проєкт передбачав:

очищення берегової лінії та частини акваторії;

облаштування пляжної та спортивної зони;

встановлення вуличних тренажерів;

створення зон для гри у волейбол, бадмінтон тощо.

У межах проєкту було очищено значну частину водойми та прилеглої території, а також встановлено обладнання для занять спортом — вуличні тренажери, майданчики для волейболу та бадмінтону.

Завдяки цьому водойма перетворилася на комфортну, облаштовану зону для відпочинку просто неба — у самому Кременчуку, поруч із житловими кварталами.

Сьогодні озеро Силікатне — це місце, яке обирають і молодь, і люди старшого віку. Тут можна зустріти мешканців із різних районів міста, а також гостей Кременчука. Простір активно використовується у літній період для відпочинку, прогулянок, спорту й дозвілля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні є чимало мальовничих озер, які ідеально підходять для літнього відпочинку, зокрема й з лікувальними грязями. Одне з таких — Солонець-Тузли, що знаходиться неподалік Чорного моря, у селі Рибаківка на Миколаївщині.