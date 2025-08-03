Загадочное озеро в Киевской области: где находится мистический оазис с изумрудной водой

Местные рассказывают, что водоем продолжает расти

Среди живописных холмов Обухова в Киевской области, близ горы Педина, скрыто настоящее чудо — озеро Фейхоа. Его насыщенно-изумрудная вода, словно выточенная из драгоценного камня, привлекает горожан не только красотой, но и загадками.

"Телеграф" рассказывает, чем уникален водоем. Оно же "Глинянка", "Зеленое озеро" или просто "Фейхоа" — самое популярное место отдыха жителей Обухова. Здесь сделали уже несколько пляжей.

Озеро образовалось на месте глиняного карьера, и благодаря минералам в почве вода здесь имеет невероятно яркий цвет – на фото это место легко спутать с тропическим курортом.

Некоторые считают, что глиняная вода обладает целебными свойствами — мол, купание в ней улучшает состояние кожи, снимает усталость и даже успокаивает тревогу. Вода кажется теплой даже в прохладную погоду – вероятно, из-за особой глубины и термоизоляционных свойств глины.

Озеро растет

По историческим упоминаниям, глиняный карьер существовал еще более двух веков назад. Сегодня это место превратилось в водоем с характерной постоянно разрастающейся зеленой водой. Именно этот оттенок стал вдохновением для шутливого названия — "Фейхоа", заимствованного из латинской ботаники.

Говорят, озеро живет и растет. В настоящее время водоем состоит из трех частей: главного озерного "стакана" и двух боковых "фужеров".

Как доехать

Легче всего добраться до озера в Обухове на автомобиле. Из Киева туда около 40 километров.

Общественным транспортом из Киева в Обухов: на маршрутке №309 или №313 от станции метро "Выдубичи" (автостанция возле метро, направление Обухов). Время в пути — примерно 45–60 мин, в зависимости от трафика.

Потом можно также пересесть в городе на маршрутку №5, которая едет через центр Обухова. Выйти нужно на остановке "улица Франко" или "Гайдамацкая". Оттуда пешком 5 минут — озеро находится недалеко от Автошколы (обычно ориентируются на гору Педина).

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева есть секретное озеро. Это не просто водоем, а живое свидетельство промышленного прошлого столицы.