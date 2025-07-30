Гарна природа, великий пірс і альтанка посеред води: де розташоване озеро "Грушівське" та як туди дістатися

Ця водойма підходить і для відпочинку, і для риболовлі

Україна багата на мальовничі куточки із дивовижними водоймами. Крім озера "Барвінок", варто відкрити для себе тишу та неймовірні пейзажі Грушівського озера, що розташоване у Волинській області.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає озеро, заховане навколо природи та як туди дістатися. Ми дізналися цікаві факти про водойму.

Озеро "Грушівське" — що в ньому особливого

Мальовниче озеро "Грушівське" розташувалося в самому серці лісу, тому його оточує густа зелень молодих дерев та чагарників. Це спокійне місце відмінно підходить для відпочинку та риболовлі.

Озеро біля села Грушівка

Для зручності гостей тут облаштовані дві прибережні зони, одна навпроти одна одної. Перша призначалася для пляжного відпочинку, там виконували роботи з укладання піску, а інша — для любителів риболовлі.

На 1/3 частини периметра водойми простягається дерев’яний пірс (близько 250 метрів), а на протилежних берегах знаходяться окремі пірси для рибалок. "Родзинкою" озера є затишна альтанка, що знаходиться посеред води. Вода досить чиста, є захід, щоби купатися.

Озеро оточене лісом

Водойма має природне походження і в ній водяться різноманітні види риб: дзеркальний короп, щука, карась, судак, лин, короп. Зустрічається навіть білий амур. Вода в озері може набувати незвичайного кольору — зелений чай з молоком, ймовірно, молочний відтінок озеру надає вапняк (крейда).

На озері є великий пірс та альтанка

Площа водної поверхні озера становить приблизно 360 на 315 метрів, а максимальна глибина сягає 7 метрів. Біля мальовничого берега був розташований затишний дерев’яний будинок, але чи він зараз — невідомо.

На березі озера був дерев’яний будинок

Річ у тому, що у 2020 році в ЗМІ з’явилася інформація про те, що озеро "Грушівське" в Ковельському районі виставлено на продаж за 85 тисяч доларів. При цьому озеро є водним об'єктом загальнодержавного значення та належить народу України.

Як з'ясували журналісти, у 2007 році Волинська обласна рада передала водойму в оренду приватній особі терміном на 25 років. Також в оренду було передано землю під озером та прибережну зону.

Як дістатися до озера "Грушівське"

А коли ЗМІ зв’язалися з орендарем, він заявив, що озеро не виставляв на продаж, продає лише двоповерховий брусовий будинок, без землі. Його можна розібрати та вивезти, оскільки він не має фундаменту.

Як дістатися до озера "Грушівське"

Мальовнича водойма розташована на околицях села Грушівка Ковельського району Волинської області. Найзручніше туди діставатися власним транспортом. З Луцька проїзд автомобілем займає приблизно 60 км, з Ковеля — близько 20 км. Доїжджаєте до села Грушівка, після чого слідує дорога до озера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є чимало мальовничих озер, ідеальних для літнього відпочинку, що особливо мають лікувальні властивості. Одне з таких — Солонець-Тузли, яке розташоване біля Чорноморського узбережжя у селі Рибаківка Миколаївської області.