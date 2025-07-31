Відпочинок вдарить по кишені? Скільки коштує відпустка на Шацьких озерах

Повний гід по цінах на Шацьких озерах влітку 2025

Ціни на відпочинок на Шацьких озерах майже не змінилися відносно минулого року, але є нюанси. Житло коштує як торік — від 200 гривень за ніч, а от харчування подорожчало майже вдвічі.

До того ж дістатися до озер зі столиці стало складніше через скасування прямих автобусів з Києва. "Телеграф" з'ясовував, скільки тепер коштує поїздка на популярні озера Волині та що варто знати перед відпочинком.

Житло і ціни

За даними популярного сайту з оголошень OLX, середня вартість оренди житла на Світязі становить 1800 гривень за добу — як і минулого року. Найдешевші варіанти починаються від 250-350 гривень з людини за кімнату в приватному секторі.

Світязь на карті

Ціни на оренду житла

Ватість вказана за ніч за одну людину

На терасі є обідні столики

Так виглядає кімната на трьох осіб

Кухня загальна для всіх відвідувачів

Ванна кімната також на кілька номерів

Двомісний номер на базі відпочинку коштує від 600 гривень за добу (тобто, тих же 300 грн з людини за ніч). Це єдина категорія житла, яка подорожчала — на 50% порівняно з 2024 роком. Власники пояснюють це покращенням умов та підвищенням якості сервісу.

Ціни на оренду будинка

Комфортабельніші котеджі коштують від 2500 грн за добу

Окремі будинки на 4-5 осіб обходяться в 1200-1800 гривень за добу. Котеджі з басейном коштують від 2500 гривень за ніч. Найдорожчі варіанти — вілли класу люкс з повним пакетом послуг за 3000-5000 гривень за добу.

Не лише Світязь: інші популярні озера

Окрім Світязя, туристи активно відпочивають на озері Пісочне. Воно менше за розміром, але оточене густим сосновим лісом і має пологі береги — ідеально для сімей з дітьми. Тут працює санаторій "Лісова пісня" з власним обладнаним пляжем та розвиненою інфраструктурою.

Озеро Пісочне

Озеро Пісочне, фото

Пляж санаторію "Лісова пісня"

Будиночки на території санаторію

Ціни на житло біля озера Пісочне

Озеро Чорне Велике підходить любителям тихого відпочинку подалі від натовпів. На його березі є оглядова вежа з панорамним видом на всю округу. Багато туристів вважають його найкрасивішим серед усіх Шацьких озер через неторкану природу навколо. Котедж біля озера можна орендувати за 1350-1800 грн за добу.

Озеро Чорне Велике на карті

Качеля на озері

Ціни на оренду котеджів від 1350 до 1800 грн за добу

Люцимер популярний серед рибалок — тут добре клює щука, окунь та короп. Озеро Пулемецьке має історичне минуле і оточене легендами про партизанські загони часів Другої світової війни. Це місце для тих, хто цікавиться історією краю.

Озеро Люцимер на карті

У приватному секторі за 100 метрів від озера пропонують житло за 400 грн з людини за добу. Умови цілком прийнятні.

Здають кімнати у приватному секторі

Де краще зупинитися

Село Світязь — найпопулярніша локація прямо біля головного озера з магазинами, кафе та розвагами, але влітку буває людно. Селище Шацьк підходить для спокійнішого відпочинку, звідси зручно їздити на екскурсії до різних озер.

Для любителів тиші підходять села Пульмо, Пулемець, Мельники чи Гаївка. Тут можна винаймати житло біля менш відомих озер подалі від туристичних натовпів. Гряда — затишне місце на березі Світязя з менш розвиненою інфраструктурою.

Транспорт: прямих рейсів з Києва немає

Планувати поїздку на Шацькі озера треба заздалегідь, особливо якщо їдете без власного авто. Найзручніші варіанти — через обласні центри Луцьк або Ковель.

З Києва найпопулярніші маршрути пролягають через Луцьк або Ковель. Спочатку потрібно дістатися до одного з цих міст потягом або автобусом, а потім пересісти на місцевий транспорт до озер. Дорога з Луцька до Світязя коштує в середньому 350 гривень, а з Ковеля – близько 180 гривень.

Зі Львова до Світязя можна доїхати за 183 гривні, з Тернополя — за 234 гривні. Також курсують експрес-автобуси від 400 гривень за місце, але вони менш регулярні.

Маршрут з Києва до Світязя

Власним авто з Києва є два основні маршрути. Коротший через Коростень та Ковель — 530 кілометрів. Довший через Рівне та Луцьк — 558 кілометрів, але по дорозі можна відвідати історичний Луцьк.

Харчування подорожчало найбільше

Триразове харчування на базах відпочинку тепер коштує від 600 гривень з людини на день — це майже вдвічі більше, ніж торік. Ціни зросли через подорожчання продуктів по всій Україні.

У кафе та ресторанах біля озер ціни теж піднялися. Обід на двох тепер коштує 400-600 гривень. Знамениті шацькі пончики з лісовими ягодами подорожчали до 50 гривень за штуку.

Багато туристів почали привозити частину продуктів з дому або закуповуватися у великих містах по дорозі. На ринку в селі Світязь на вулиці Жовтневій можна купити свіжу озерну рибу, але ціни там вищі, ніж у містах.

Розваги та активності

Екскурсії теж подорожчали. Поїздка на байдарках коштує 1000 гривень з людини, на позашляховиках — 800 гривень. Екскурсія до екопарку з оленями обійдеться в 1100 гривень для дорослих і 1000 гривень для дітей до 14 років.

Прокат спорядження: велосипеди коштують від 100 гривень за годину, байдарки та катамарани — від 150 гривень за годину. На озері Світязь працює школа дайвінгу біля пансіонату "Шацькі озера", де можна взяти урок за 950 гривень.

Організована риболовля коштує від 2000 гривень за ранкову сесію до 4000 гривень за цілий день. Але багато туристів просто приходять з власною вудкою на берег — це безкоштовно.

Зверніть увагу, ціни можуть змінюватися, тому уточнюйте заздалегідь!

Практичні поради

У розпал сезону на озера приїжджають десятки тисяч відпочивальників, тому житло краще бронювати заздалегідь. Найвищі ціни встановлюють у липні-серпні. Якщо не вдалося поїхати у червні чи травні, то щоб зекономити, треба чекати вересня.

Обов'язково треба взяти репеленти від комарів — у лісі їх багато. Сонцезахисний крем теж необхідний, особливо для тривалого перебування на воді. Зручне взуття для лісових прогулянок також не завадить.

На території національного парку заборонено самовільно ставити намети. Для кемпінгу є спеціально обладнані місця з душовими, туалетами та альтанками.

Корисну інформацію про вільні дати в садибах можна знайти в Instagram-акаунті @svitiaz_ua, який має понад 17 тисяч підписників. На Facebook працює група "Шацькі озера. Відпочинок 2025", де туристи діляться досвідом та порадами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де відпочити в Одесі та області та де дійсно можна купатися. Ціни зросли, але курорти працюють попри війну.