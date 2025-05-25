Росія захопила в Україні аномальне озеро: у чому його загадка (відео)

Загадка озера залишилася нерозкритою

Під час повномасштабного вторгнення росіяни окупували унікальне озеро України. Воно відоме своїми аномальними властивостями.

"Телеграф" нагадує, яким воно було. Йдеться про озеро Соледарське, яке розташоване біля міста Соледар (Донецька область).

Маленьке озеро утворилося завдяки мінералізованим водам шахт. Раніше в районі озера проводили видобуток солі, але потім шахти були закриті, це сталося в середині 20 століття.

Так виглядало озеро до окупації у 2019 році.

Чим унікальне озеро

Як пише IGotoWorld, унікальні властивості озера випадково виявили місцеві дайвери. Вони з’ясували, що чим глибше спускатися на дно озера, тим вище температура його води.

"На поверхні вода зазвичай не прогрівається більше 20–25 °С, але на глибині 4–6 метрів температура піднімається до 30–40 °С. Цей незвичайний феномен викликає безліч питань про природу цього явища, адже наявність виходу геотермальних вод у даному місці неможлива, залишається припущення про унікальні підводні течії і щільність води в озері на глибинах від 6 метрів, причому консистенція рідини стрімко змінюється до стану, який дайвери описують як «рідке скло». Глибина озера сягає 100 метрів, але його дослідження серйозно ускладнене через унікальні властивості води і дивну температурну аномалію", — пояснюється у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає Бердянськ в окупації.