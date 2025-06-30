Дощитиме у понеділок чи вівторок? Коли киянам краще взяти з собою парасольку

У столиці України температура вдень не опуститься нижче +20 градусів

Погода у Києві наразі трошки хмарна та, ймовірно, дощова. Синоптики кажуть, що незначні опади йтимуть протягом всієї доби 30 червня, однак інші прогнозують короткочасні 1 липня. А температура тим часом вдень не опуститься нижче +20 градусів.

Вітри цими днями можуть розгулятись до сильних 12 м/с, як повідомили в Укргідрометцентрі. Але Meteofor інформували, що їх сила не перевищить слабких 4,6 м/с.

У Києві протягом 30 червня-1 липня очікується мінлива хмарність, а дрібні дощі передбачаються лише вдень вівторка, передали у Meteofor.

Температура протягом понеділка-вівторка вдень коливатиметься в межах +21…22 градусів, а вночі вона перебуватиме в коридорі +13…16 градусів. Пориви вітру найближчими днями не сягатимуть вище слабких 4,6 м\с.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі також прогнозують мінливу хмарність протягом понеділка-вівторка, але дощитиме 30 червня. Дрібні опади йтимуть всю добу.

Показники на термометрах у денний час упродовж 30 червня-1 липня зафіксуються близько +20…22 градусів, а в нічний — +12…15 градусів. Вітри ж в ці дні сягатимуть від помірних 7 м/с до сильних 12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частину України накриє сильна гроза. Синоптики спрогнозували, коли потрібно бути обережним.