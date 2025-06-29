До дрібного дощику додасться сильний вітер? Якою буде погода у Києві в ці дні

Синоптики кажуть, що у Києві вируватиме сильний вітер, однак інші з цією думкою не згодні

Погода у Києві наразі трошки хмарна, але суха. Однак місцями синоптики попереджають про дрібні дощі. Також ймовірно, що 29 червня-1 липня вируватимуть сильні вітри.

Упродовж неділі-вівторка вдень триматиметься досить тепла температура — до +22 градусів. Хоча вночі вона іноді може опуститись до +13 градусів, як повідомили у Meteofor і Sinoptik.

Тож, за прогнозом Meteofor, протягом 29 червня-1 липня у столиці очікується мінлива хмарність та іноді дрібні опади. Дощитиме тільки у понеділок ввечері та у вівторок вночі.

Повітря вдень з п'ятниці й до вівторка прогріється від +21 до +22 градусів. А вночі воно охолоне до +13…17 градусів. Своєю чергою сила вітру не вщухатиме нижче свіжих 8 м/с і не перевищить сильних 12 м/с.

Сильні вітри вируватимуть у понеділок та вівторок

Тим часом у Sinoptik кажуть, що у неділю-вівторок сонце рідко визиратиме з-за хмар, а дрібний дощик буде лише ввечері.

Денна температура упродовж 29 червня-1 липня коливатиметься в межах +19…22 градусів, а нічна — +14…16 градусів. Однак сила вітру цими днями не розгуляється вище слабких 4,5 м/с.

Дощитиме лише місцями у понеділок

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться спека. Є карта температур.