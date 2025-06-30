Будет идти дождь в понедельник или вторник? Когда киевлянам лучше взять с собой зонтик

В столице Украины температура днем не опустится ниже +20 градусов

Погода в Киеве пока облачная и, вероятно, дождливая. Синоптики говорят, что незначительные осадки будут идти на протяжении всех суток 30 июня, однако другие прогнозируют кратковременные 1 июля. А температура в это время днем не опустится ниже +20 градусов.

Ветры этими днями могут разгуляться до сильных 12 м/с, как сообщили в Укргидрометцентре. Но Meteofor информировали, что их сила не превысит слабых 4,6 м/с.

В Киеве в течение 30 июня-1 июля ожидается переменная облачность, а мелкие дожди ожидаются лишь днем вторника, передали в Meteofor.

Температура в течение понедельника-вторника днем будет колебаться в пределах +21...22 градусов, а ночью она будет находиться в коридоре +13...16 градусов. Порывы ветра в ближайшие дни не будут достигать выше слабых 4,6 м\с.

В свою очередь в Укргидрометцентре также прогнозируют переменную облачность в понедельник-вторник, но дождь будет идти 30 июня. Мелкие осадки будут идти все сутки.

Показатели на термометрах в дневное время в течение 30 июня-1 июля зафиксируются около +20...22 градусов, а в ночное — +12...15 градусов. Ветры в эти дни будут достигать от умеренных 7 м/с до сильных 12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть Украины накроет сильная гроза. Синоптики спрогнозировали, когда нужно соблюдать осторожность.