Стрілок у Києві мав дозвіл на зброю: що відомо про його гвинтівку

Стрілок, якого вже ліквідували в Києві після масової стрілянини, мав легальну зброю. Ймовірніше йдеться про мисливську гвинтівка.

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, зброя у чоловіка була зареєстрована. При цьому громадський діяч та військовий Євген Карась каже, що йдеться про гвинтівку Kel-Tec SUB-2000.

"Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві, був озброєний мисливською легальною гвинтівкою Кел-Тек Саб-2000 під пістолетний набій 9х21", — йдеться у повідомленні.

Зброя стрілка

Карась додав, що це не військова зброя, а мисливська. Тобто її придбати та зареєструвати може майже будь-хто. Зауважимо, що офіційно в поліції ці дані не підтверджували, як і не називали мотиви чоловіка.

Окрім того, Ukraine context пише, що після стрілянини в Києві посилять контроль за обігом зброї, яку можуть придбати цивільні та проведуть додаткові перевірки.

Що відомо про гвинтівку Kel-Tec SUB-2000

SUB-2000 — американський самозарядний карабін виробництва компанії Kel-Tec. Використовує магазини від різних відомих самозарядних пістолетів під набої 9×19 мм Парабелум або 40 S&W. Ця гвинтівка призначена для полювання на тварин, а також як зброя самооборони на середні дистанції. Її головна особливість — здатність складатися навпіл. Вага без патронів складає менше 2 кг

Гвинтівка Kel-Tec SUB-2000

