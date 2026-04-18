Стрелок в Киеве имел разрешение на оружие: что известно о его винтовке

Стрелок, который уже ликвидировали в Киеве после массовой стрельбы, имел легальное оружие. Вероятнее всего речь идет об охотничьей винтовке.

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, оружие у мужчины было зарегистрировано. При этом общественный деятель и военный Евгений Карась говорит, что речь идет о винтовке Kel-Tec SUB-2000.

"Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, был вооружен охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х2 1", — говорится в сообщении.

Оружие стрелка

Карась добавил, что это не военное оружие, а охотничье. То есть его приобрести и зарегистрировать может почти кто угодно. Заметим, что официально в полиции эти данные не подтверждали, как и не называли мотивы мужчины.

Кроме того, Ukraine context пишет, что после стрельбы в Киеве усилят контроль за оборотом оружия, которое могут приобрести гражданские и проведут дополнительные проверки.

Что известно о винтовке Kel-Tec SUB-2000

SUB-2000 – американский самозарядный карабин производства компании Kel-Tec. Использует магазины от различных известных самозарядных пистолетов под патроны 9×19 мм Парабеллум или 40 S&W. Эта винтовка предназначена для охоты на животных, а также в качестве оружия самообороны на средние дистанции. Ее главная особенность – способность складываться пополам. Вес без патронов составляет менее 2 кг.

Винтовка Kel-Tec SUB-2000

