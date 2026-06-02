Старі наволочки ще стануть у пригоді: як вони допоможуть навіть у ремонті

Є 5 простих лайфхаків, які допоможуть у побуті

Старі наволочки зазвичай швидко опиняються у смітнику, хоча насправді можуть ще стати в пригоді в найнеочікуваніших ситуаціях.

Деякі прості способи їх використання допомагають і в прибиранні, і в побуті, і навіть економлять гроші. Про це написали в "the spruce".

Як повторно використати наволочки

Допомога в прибиранні важкодоступних місць

Наволочки можна використовувати для очищення вузьких ділянок, наприклад вентиляційних отворів. Достатньо обгорнути тканину навколо зручного предмета та злегка змочити засобом для чищення — це допоможе прибрати пил у складних місцях.

Захист речей від пилу

Старі наволочки чудово підходять для зберігання сумок, одягу або сезонних речей. Вони захищають речі від пилу та допомагають зберегти їх у хорошому стані.

Заміна рушника для волосся

Бавовняна наволочка може стати м’якою альтернативою рушника після миття голови. Вона допомагає зменшити пухнастість волосся та не травмує його структуру.

Ліжко для домашніх тварин

Наволочку можна наповнити м’якими речами — старими рушниками або ковдрами — і зробити з неї бюджетне спальне місце для собаки чи кота.

Фільтр для фарби

Тканина наволочки підходить для проціджування фарби під час ремонтних робіт. Вона затримує грудочки та сміття.

Як повторно використати наволочку. Фото: згенероване ШІ

