Небанальні, але бюджетні: оригінальні ідеї подарунків на День святого Миколая
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Добірка цікавих подарунків до 1000 гривень
До Дня святого Миколая залишилися лічені дні, тому настав час не лише шукати пісні для сімейних посиденьок, а й подарунки для рідних і близьких. В наш час, коли усі кудись поспішають, саме такі прості дрібниці нагадують про турботу та увагу.
"Телеграф" зібрав для вас небанальні ідеї подарунків до 1000 гривень. вони точно здивують, і це не просто чергова кружка чи шкарпетки
Ідеї подарунків на День святого Миколая
Набір із сезонними сиропами для кави
Якщо той, кому ви плануєте дарувати подарунок, любить солодку каву, такий подарунок — ідеальний варіант. В інтернеті є багато різних сиропів, можна подарувати великий розмір, якщо це улюблений смак, або ж набір з різними смаками.
Павербанк на 5000–7000 mAh
Такий подарунок точно не буде зайвим. Такий павербанк можна використовувати і під час блекаутів, і брати з собою в подорожі, щоб зажди бути на зв'язку.
Світлодіодна гірлянда
Цей подарунок точно створить відчуття свята, підніме настрій і прикрасить кімнату. Це та річ, на яку часто шкодують грошей, але точно додають у свій віш-лист.
Подарунковий сертифікат на масаж
Такий подарунок точно сподобається будь-кому. Можна обрати зручний для себе час і вид масажу.
Термос або термочашка
Ця річ завжди стане у пригоді. Найкраще обрати чашку, яка зберігає і холод, і тепло, щоб можна було користуватися нею і влітку, і взимку.
Органайзер для дротів і гаджетів
Суперкорисна річ, яку всі постійно відкладають, бо "не на часі". А насправді вона рятує від хаосу в сумці чи рюкзаку.
Аромадифузори для дому
Приємний аромат вдома — те, що любить кожен. Тому варто підібрати правильний запах або поцікавитися улюбленим ароматом того, кому обираєте подарунок.
Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати військовим на День святого Миколая. Ми підготували для вас небанальні ідеї.