Небанальні, але бюджетні: оригінальні ідеї подарунків на День святого Миколая

Добірка цікавих подарунків до 1000 гривень

До Дня святого Миколая залишилися лічені дні, тому настав час не лише шукати пісні для сімейних посиденьок, а й подарунки для рідних і близьких. В наш час, коли усі кудись поспішають, саме такі прості дрібниці нагадують про турботу та увагу.

"Телеграф" зібрав для вас небанальні ідеї подарунків до 1000 гривень. вони точно здивують, і це не просто чергова кружка чи шкарпетки

Ідеї подарунків на День святого Миколая

Набір із сезонними сиропами для кави

Якщо той, кому ви плануєте дарувати подарунок, любить солодку каву, такий подарунок — ідеальний варіант. В інтернеті є багато різних сиропів, можна подарувати великий розмір, якщо це улюблений смак, або ж набір з різними смаками.

Павербанк на 5000–7000 mAh

Такий подарунок точно не буде зайвим. Такий павербанк можна використовувати і під час блекаутів, і брати з собою в подорожі, щоб зажди бути на зв'язку.

Світлодіодна гірлянда

Цей подарунок точно створить відчуття свята, підніме настрій і прикрасить кімнату. Це та річ, на яку часто шкодують грошей, але точно додають у свій віш-лист.

Гірлянда. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Подарунковий сертифікат на масаж

Такий подарунок точно сподобається будь-кому. Можна обрати зручний для себе час і вид масажу.

Термос або термочашка

Ця річ завжди стане у пригоді. Найкраще обрати чашку, яка зберігає і холод, і тепло, щоб можна було користуватися нею і влітку, і взимку.

Термочашка. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Органайзер для дротів і гаджетів

Суперкорисна річ, яку всі постійно відкладають, бо "не на часі". А насправді вона рятує від хаосу в сумці чи рюкзаку.

Аромадифузори для дому

Приємний аромат вдома — те, що любить кожен. Тому варто підібрати правильний запах або поцікавитися улюбленим ароматом того, кому обираєте подарунок.

Ародифузор. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

