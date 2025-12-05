У будинку завжди буде достаток: що обов’язково потрібно зробити 5 грудня

Не ігноруйте 5 грудня важливих заборон та традицій

У п’ятницю, 5 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Сави Освяченого. За старим стилем це свято припадало на 18 грудня.

Святий Сава Освячений жив у IV–V століттях і був одним із видатних ранньохристиянських подвижників. Він заснував знаменитий монастир на Святій Землі, прославився суворим аскетичним життям, молитвою та даром чудотворення.

Що можна робити 5 грудня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого Сави Освяченого, просячи духовної сили, терпіння та захисту;

Можна займатися домашніми справами й упорядковувати свій простір, створюючи затишок;

Цього дня корисно допомагати нужденним, адже добрі справи притягують добробут та удачу;

Вважається, що якщо сьогодні покласти під подушку монету, то в будинку буде достаток, а фінансові біди оминатимуть стороною.

Що можна і не можна робити 5 грудня

Що не можна робити 5 грудня:

Цього дня не можна лінуватися і відкладати важливі справи на потім, інакше удача відвернеться;

Не варто сваритися та підвищувати голос, тому що конфлікти можуть залучити неприємності та розлад у сім’ї;

Не рекомендується позичати або давати гроші в борг, інакше можна втратити фінансовий добробут;

Не слід заздрити й пліткувати, оскільки негативні думки "заберуть" у вас щастя та гармонію.

