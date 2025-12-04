Загадкова пухлина зникла? У зовнішності Путіна нові зміни (фото)

Дивна пухлина то зникала, то проявлялася протягом лише одного дня

У 2023 році журналісти видання Bild звернули увагу на зміну в зовнішності глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, на його обличчі помітили наріст, схожий на невелику пухлину.

Підозрілу деталь у зовнішності диктатора зафіксували під час його зустрічі з військовими чинами з Китаю. Тоді на обличчі Путіна були чітко помітні блискучі щоки та опухлі очі.

Утім, протягом дня на різних фото та відео з Кремля ця пухлина то з'являлася, то зникала.

Володимир Путін на зустрічі із заступником голови Центральної військової ради Китаю Чжан Юся, листопад 2023 року

Володимир Путін на зустрічі із заступником голови Центральної військової ради Китаю Чжан Юся, листопад 2023 року

Володимир Путін під час наради із членами уряду того ж дня

У соціальних мережах припускали, що на зовнішній вигляд російського президента вплинула невдала пластична операція або ж на запис потрапив двійник. Також не виключається, що відео просто невдало обробили перед тим як випустити на загал.

Володимир Путін на дискусійному клубі "Валдай", жовтень 2025 року

Наразі Путін хоч і виглядає більш старим та змарнілим, ніж два роки тому, але невідомої "болячки" вже не видно. Можливо, наріст видалили, чи двійника замінили. А може просто узяли на роботу більш професійного фотовідеомонтажера.

Володимир Путін на форумі "Россия зовет!", грудень 2025 року

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що під час візиту до Бішкека наприкінці листопада Володимир Путін відчував нездужання, адже його голос виразно сипів. Однак через деякий час голос російського президента різко "відновився" і звучав уже зовсім інакше – рівно, чисто та без хрипоти.

Також "Телеграф" писав, що наприкінці червня у мережі завірусився черговий курйоз із президентом Росії Володимиром Путіним. На відео потрапили так звані "пінєходи", які додають главі Кремля приблизно десять сантиметрів до його зросту.