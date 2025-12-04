Загадкова пухлина зникла? У зовнішності Путіна нові зміни (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дивна пухлина то зникала, то проявлялася протягом лише одного дня
У 2023 році журналісти видання Bild звернули увагу на зміну в зовнішності глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, на його обличчі помітили наріст, схожий на невелику пухлину.
Підозрілу деталь у зовнішності диктатора зафіксували під час його зустрічі з військовими чинами з Китаю. Тоді на обличчі Путіна були чітко помітні блискучі щоки та опухлі очі.
Утім, протягом дня на різних фото та відео з Кремля ця пухлина то з'являлася, то зникала.
У соціальних мережах припускали, що на зовнішній вигляд російського президента вплинула невдала пластична операція або ж на запис потрапив двійник. Також не виключається, що відео просто невдало обробили перед тим як випустити на загал.
Наразі Путін хоч і виглядає більш старим та змарнілим, ніж два роки тому, але невідомої "болячки" вже не видно. Можливо, наріст видалили, чи двійника замінили. А може просто узяли на роботу більш професійного фотовідеомонтажера.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що під час візиту до Бішкека наприкінці листопада Володимир Путін відчував нездужання, адже його голос виразно сипів. Однак через деякий час голос російського президента різко "відновився" і звучав уже зовсім інакше – рівно, чисто та без хрипоти.
Також "Телеграф" писав, що наприкінці червня у мережі завірусився черговий курйоз із президентом Росії Володимиром Путіним. На відео потрапили так звані "пінєходи", які додають главі Кремля приблизно десять сантиметрів до його зросту.