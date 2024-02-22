История, убийства, мавки: 3 новые украинские книги, которые стоят прочтения

Современная украинская литература — неоднозначная и интересная

В последние годы начался настоящий расцвет украинского языка и литературы, среди прочего "благодаря" русской агрессии, которая заставляет украинцев отказываться от русской культуры и вспоминать свою собственную. Какие книги выпускают в Украине в такие трудные времена? "Телеграф" взял у книжного клуба КСД несколько новых книг 2023 года выпуска, прочитал, и рассказывает о них.

"Російсько-українська війна: повернення історії"

Эту книгу написал профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий, и она достаточно просто и доступно объясняет причины конфликта России с Украиной. Она отлично подойдет тем, кто по каким-то причинам не понимает, почему Украине нужна сейчас полная победа и придерживается позиции "какая разница". Целые столетия в фактах без лишней воды на 318 страницах (и еще около сотни страниц занимают ссылки, потому что каждый факт подкреплен первоисточником).

"Не плач, моя красуне"

Это детектив, написанный Яриной Вовк. Он рассказывает о криминальном психологе Михайлине, которая сама стала жертвой одного из преступников, из-за чего на время выбыла из игры и закрылась в себе. Однако появился новый жестокий убийца, расправляющийся с молодыми девушками, и Миша возвращается в игру.

Эта книга примечательна тем, что в ней очень неоднозначные персонажи, ко многим возникают вопросы, к тому же у каждого есть свои изъяны и личные травмы. Также интересно, что и главная героиня, и главный преступник — женщины, и почти до последнего непонятно, кто стоит за убийствами. После прочтения остается чувство озадаченности.

"Чорне весілля"

Это мистический триллер, который написал Сергей Пономаренко. Он рассказывает об Олексе, который незадолго до свадьбы с другом отправился в село Великая Тиша на Волыни, чтобы порыбачить, когда выяснил, что местные жители верят, что возле них живут мавки и одминок, а в озере живет Белая Панночка, — девушка, которую во время крестьянского восстания изнасиловали и убили, и которая стала русалкой. Главному герою очень понравилась местная девушка Улита, однако он перешел черту в общении с ней, девушка убежала от него, после чего ее нашли мертвой. А вскоре она начала преследовать его в реальной жизни и во сне.

Книга небанальная, раскрывает нюансы украинской мифологии и празднования Ивана Купала, читается на одном дыхании и до последних страниц сохраняет интригу, кто же убил Улиту и как спастись от мавки.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал подборку иностранных новых книг, которые сейчас очень популярны, — они рассказывают о богах, войнах, убийствах и преследованиях, и могут надолго увлечь читателя.