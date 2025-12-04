Політ у Париж за 1200 грн: лоукостери готуються повернутись в Україну

Компанії з недорогими польотами бачать Україну перспективним ринком

Європейські лоукости готові швидко відновити рейси в Україну після настання миру. Йдеться не тільки про Wizz Air і Ryanair, вже знайомі українцям. Про свою готовність заявила й компанія EasyJet. Раніше ці літаки в Україну не літали.

За даними Financial Times, лоукостер вважає Україну потенційно прибутковою, а також, що рух можна відновити швидко — усе залежить від стану аеропортів, злітно-посадкових смуг і рівня безпеки в терміналах. Однак базуватись в Україні поки не мають наміру. Цікаво, що квитки на літаки цього лоукостера потенційно можуть обійтися українцям дешевше, ніж квитки на потяги до Європи.

"Телеграф" дізнався ціни на найближчі місяці на популярні рейси з найближчого до України аеропорту компанії у Кракові. І хоча на грудень 2025 року ціни вже піднялись, то на лютий ще можна купити вельми дешеві квитки. Долетіти з Кракова до Амстердаму в Нідерландах можна за 1700 грн (30,2 фунта стерлінгів), а до Парижу (Франція) — за 1200 грн (21,5 фунта стерлінгів).

Ціни EasyJet Краків-Париж

Ціни EasyJet Краків-Амстердам

Аналогічно — 1200 грн коштує квиток до швейцарського міста Женева. Квитки за таку ціну доступні на травень.

Ціни EasyJet Краків-Женева

До прикладу, квиток на потяг "Ужгород-Братислава" у 2 класі коштує понад 2 тисячі гривень.

Довідково: EasyJet — одна з найбільших лоукост-авіакомпаній Європи. Обслуговує понад 900 маршрутів у 34 країни та має флот із більш ніж 300 літаків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "ВізЕйр" готові відновити польоти першими зі Львова та Києва. Польська авіакомпанія LOT також має намір відновити аерорух якнайшвидше — кажуть, після припинення вогню потрібно близько 6 тижнів на підготовку.