По-українськи, українською чи по-українському: мовознавець пояснив, як правильно

Авраменко відповів на одне з найчастіших питань

Мовознавець Олександр Авраменко, якого прозвали "найвідомішим вчителем України", який пояснював про "бритися" чи "голитися", розповів, як правильно вживати фрази: "говорити по-українськи", "говорити українською" чи "говорити на українській мові".

В ефірі "Сніданку з 1+1" експерт зазначив, що це питання — одне із найпоширеніших в українців. За словами Авраменка, усі три варіанти — правильні, але в кожного є свої нюанси.

"Одне із найпоширеніших питань, яке ви ставите, таке — чи правильно сказати: говорити по-українськи? Відповідаю: так, правильно, але це рідковживаний варіант. Краще сказати: говорити по-українському, але і ця форма не ідеальна. Найбільш органічний і поширений варіант: говорити українською", — пояснив мовознавець.

Олександр рекомендує все ж віддавати перевагу саме варіанту "говорити українською". "Він найбільш органічний, природній. І в жодному разі не кажіть — на українській мові", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як українською правильно сказати "з прошедшим". Виявляється, можна використати два варіанти.