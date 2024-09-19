У містах України зник зв’язок Київстар: що відомо

Вранці 19 вересня користувачі "Київстару" почали масово скаржитися на проблеми зі зв’язком. Усі послуги оператора поки що залишаються недоступними.

Зі скаргами на проблеми зі зв’язком або повну його відсутність, користувачі поскаржилися на офіційній сторінці "Київстару" у Facebook.

Журналісти "Телеграфа" також повідомляють, що зв’язку немає у Києві, Запоріжжі та інших містах.

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