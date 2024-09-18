Комбат Семенченко набирає бійців у новий підрозділ: назвав три категорії рекрутів

Є категорія бійців, які вимагають особливо підходу, каже екснардеп

Колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко не тільки залучений до деяких операцій ГУР МО, а й збирає людей у новостворюваний бойовий підрозділ. Його завданням буде маневрена війна, щоб мати можливість нівелювати чисельну перевагу російських окупантів.

Є три напрями вербування бійців у підрозділ. Про це ветеран АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Медведчука треба було пристрелити: Семен Семенченко про роботу на ГУР, кримінальні справи і те, куди ж він "зник", ч. I".

— Перше — колишні "донбасівці". Багато кому з них вже за 60 років чи вони розкидані по інших підрозділах. Але тих людей, які представляють собою цінність для війська, ми збираємо. А також людей, близьких нам по духу, які хочуть також перемагати, — каже колишній комбат.

Другий напрям — люди з цивільного життя.

— Дуже багато патріотів втомилися, або їх не влаштовувало те, що вони бачили у своїх підрозділах. Маючи можливість офіційно піти з війська, вони пішли. Та серце тягне назад до побратимів. Тому ці люди також звертаються, — продовжує Семен Семенченко.

Третій напрям — це колишні ув'язнені.

— З ними треба особливий підхід. Дуже багато нарікань, що хтось бухає, у когось блатна романтика. Але це відбувається тільки тоді, коли командири не знають, як з цими людьми працювати. Замість блатної романтики треба давати українську ідеологію. Показувати, що вони — не люди другого сорту, і тоді їхні плюси дадуть про себе знати. А плюси безперечно є, адже вони набагато більше мотивовані, аніж "бусифіковані", — каже ветеран АТО.

За його словами, вже після того, як підрозділ буде штатно сформовано, військове керівництво ухвалить рішення, як саме його застосовувати.

— Ми хочемо займатися саме маневреною війною. Дурнуваті штурми посадок або сидіння в окопах — не дуже цікаві. Я дуже радий, що пан Сирський, а до цього пан Буданов, працюють не від оборони, а контратаками. Якщо наша країна по чисельності програє м*скалям, вона має переважати тактично, — підсумував Семенченко.

Нагадаємо, раніше екс-нардеп назвав три умови набору зеків у ЗСУ.