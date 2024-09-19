У ТЦК не видають висновок медкомісії: що робити

Таку бездіяльність можна оскаржити

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, які впливають на процес проходження військово-лікарської комісії. Відтепер постанови районних та міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки оформлюватимуться у трьох примірниках на основі довідок ВЛК.

Якщо військовослужбовця або військовозобов'язаного не ознайомлюють із висновками ВЛК, це є протиправною бездіяльністю. Про це пише адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

За його словами, щоб отримати копію висновку ВЛК, можна направити відповідну скаргу до Міністерства оборони або запит до штатної ВЛК з приводу стану розгляду питання щодо затвердження постанови про придатність.

Також можна звернутися через адвокатський запит, оскільки його ігнорування тягне юридичну відповідальність. У разі відсутності відповіді на звернення або запит, бездіяльність можна оскаржити, подавши скаргу до вищого органу або звернувшись із позовною заявою до адміністративного суду.

Зазначимо, що під час воєнного стану багато військовозобов'язаних і військовослужбовців проходять ВЛК для визначення придатності до служби. Військові лікарі можуть встановити такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в військових частинах забезпечення, навчальних закладах, медичних та логістичних підрозділах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний до військової служби з необхідністю переогляду.

Висновки комісії ґрунтуються на критеріях, визначених Наказом Міністерства оборони України №402.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК. Складнощі виникають для тих, хто ще не має військово-облікового документа.