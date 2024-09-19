Знову атака? У Київстарі стався масовий збій, люди залишилися без зв’язку (оновлено)

Ряд областей залишився без зв’язку

Вранці 19 вересня користувачі Київстару почали масово скаржитися на проблеми зі зв’язком. У деяких вона повністю відсутня. Усі послуги оператора поки що залишаються недоступними.

Скарги на проблеми стали з’являтися на офіційній сторінці "Київстару" у Facebook. У компанії вже працюють над усуненням проблем.

Кореспонденти "Телеграфа" також повідомляють, що зв’язку немає у Києві, Запоріжжі, Полтавській, Харківській області та інших. При цьому, наприклад, у Львові у зв’язку немає жодних проблем.

На деякі скарги в компанії відповіли та заявили, що над усуненням несправностей вже працюють фахівці.

Зазначимо, що 12 грудня 2023 року в роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні. Абоненти говорять про відсутність мережі, і неможливість здійснювати дзвінки. При спробах зателефонувати до будь-якого абонента, на екрані висвічується "збій виклику".

Оновлено:

У Київстарі відреагували на збій і зазначили, що найближчим часом зв'язок знову з'явиться у всіх абонентів.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків. У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, але протягом 30 хв вони будуть вирішені.Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", — йдеться в повідомленні.

При цьому мережі вже пишуть, що зв'язок починає повертатися.

Пізніше стало відомо, що хакерам удалося здійснити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного із співробітників.

Потім Нацполіція засекретила деталі атаки хакерів на "Київстар". Їх назвали державною таємницею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року стало відомо, що СБУ знайшла хакерів, які атакували Київстар.