Чому неправильно писати "З Днем народження": мовознавець дав несподівану відповідь

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Українці часто роблять помилку, коли вітають когось з днем народження. Зокрема слово "день" у цій фразі вони пишуть з великої літери.

Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко. Він наголосив, що у назвах приватних свят усі слова пишуться з маленьких літер.

"Сьогодні розмова про правопис. А саме – з’ясуємо, у назвах яких свят усі слова пишемо з великої букви. Приватні свята пишемо з малої букви, наприклад, день народження. А от із державними святами інакше", – зазначив мовознавець.

За його словами, якщо назва державного свята складається з двох або більше слів, то тільки перше слово треба писати з великої букви: Новий рік, День учителя, День пам’яті та примирення. Водночас Авраменко зазначив, що є три найвищих державних свята, у назвах яких усі слова за чинним правописом пишемо з великої букви. А саме: День Конституції України, День Соборності України і День Незалежності України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як українською правильно сказати "з прошедшим". Виявляється, можна використати два варіанти.