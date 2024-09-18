Історія з російським громадянством Труханова здобула продовження: нові деталі

У мережі з’явилися нові документи на цю тему

Продовжуючи тему про можливу наявність російського громадянства у мера Одеса Геннадія Труханова, блогер Сергій Стерненко опублікував нові документи як доказ. Йдеться про заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.

Відповідну посаду Стерненко опублікував у своєму Telegram-каналі. У документі зазначено, що у листопаді 2020 року було винесено висновок, що Труханов нібито визнано громадянином Російської Федерації.

"Отже, черговий доказ того, що міський голова Одеси та орденоносець за службу та перемогу ім. Содоля Геннадій Труханов — громадянин Росії. Про це йдеться у довідці міністерства внутрішніх справ так званої Росії за 2020 рік, яку я отримав від своїх верифікованих джерел", — написав блогер.

При цьому Стерненко зазначає, що Труханов нібито намагався анулювати старий паспорт. Однак він не відмовився від громадянства.

"Повномасштабна війна. Росіянин керує Одесою і загрожує за правду про його зв’язки з ворогом. Час від часу їздить за кордон, дає теплі інтерв’ю медіа, качає російську культуру і РПЦ. Довбаний сюр. Чекаємо, поки він піде, як Дмитрук чи його теж, як Содоля?", — підсумував автор поста.

Передісторія

17 вересня Сергій Стерненко заявив, що міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. Політик нібито навіть оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення — 9 лютого 2022 року.

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на заяву Стерненка і написав у своєму Telegram-каналі про те, що ця історія "тягнеться з 2014 року" і всім "адекватним людям вона вже набридла".

При цьому у 2017 році Геннадій Труханов через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ. Відповідне рішення 13 вересня 2017 року ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.

Сам Труханов говорив, що дізнався про свій паспорт РФ з інтернету. Провівши перевірку, він виявив, що на його ім’я дійсно було видано паспорт, який пізніше двічі замінювали. Суд встановив, що паспорт Труханову видали на основі паспорта СРСР, при цьому громадянином Росії не є і на її території не зареєстровано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Геннадій Труханов жорстко відповів російському пропагандисту Артемію Лебедєву, котрий хоче окупації Одеси.