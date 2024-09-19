"Неможливо передбачити": якої нової позначки може сягнути курс долара

Економіст назвав один вагомий фактор впливу на валюту

Курс долара в Україні може сягнути 50 гривень. Однак усе залежатиме від ситуації на фронті.

Під час воєнних дій у будь-якій країні буде девальвація національної валюти. Про це розповів доктор соціальної економіки, економіст Зіновій Свереда в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, під час переговорів зі західними партнерами порушуються фінансове питання та співробітництво разом з військовою допомогою.

"Тому що під час війни у будь-якій державі завжди йде девальвація національної валюти. Це було в усі часи, в усьому світі. І ми цього процесу уникнути не зможемо", — пояснює економіст.

Передбачити, коли саме долар здорожчає до 50 гривень чи більше, Свереда не може.

"Це залежатиме не стільки від різного роду фінансових операцій, скільки від ситуації на фронті. Тобто, якщо ми хочемо мати вільну конвертовану гривню у світі, стабільну і міцну, ми повинні мати перемогу у війні", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 19 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 19 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,45 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на серйозне зростання курсу долара до 45 гривень в Україні.